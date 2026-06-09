اجرای دوباره کنسرتها + جزییات اجراها
اجرای کنسرتها در تهران و شهرستانها از سر گ رفته شده است. در پایتخت و سالنهای مختلف گروههای بومی و پاپ روی صحنه رفته و اجراها تا پایان خرداد ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چندسالی است که برگزاری کنسرتها منوط به اتفاقاتی است که کلیت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند. از آن زمان که پاندمی کرونا مردم کل کشورها را درگیر کرد تا به امروز برگزاری کنسرتها با وقفههای پی در پی همراه بوده است. حال پس از چندین ماه قرار است برخی گروهها در سالنهای مختلف تهران روی صحنه بروند؛ بلکه این اتفاق قدمی در جهت استمرار برگزاری کنسرتها باشند.
تالار وحدت تهران
ارکستر موسیقی ملی ایران
ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت روی صحنه میرود. بهای بلیتهای این اجرا از ۵۰۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
تالار رودکی
رسیتال پیانوی فریدون ناصحی
فریدون ناصحی روز جمعه ۲۲ خردادماه ساعت ۲۱:۳۰ در تالار رودکی تهران رسیتال پیانوی خود را برگزار میکند. قیمت بلیتهای این برنامه از ۴۰۰ هزار تومان آغاز شده و تا ۸۰۰ هزار تومان ادامه دارد.
سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران
کنسرت نوستالژی ناصر چشمآذر
کنسرت «نوستالژی ناصر چشمآذر» روز جمعه ۲۲ خردادماه در دو سانس ۱۸ و ۲۱:۳۰ در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود. علاقهمندان برای حضور در این برنامه باید رقمی بین ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
مجموعه تئاتر لبخند
کینگ رام
کینگ رام از شنبه ۱۶ خرداد تا پنجشنبه ۲۱ خردادماه بهصورت متوالی در مجموعه تئاتر لبخند تهران روی صحنه میرود. این اجراها هر شب در دو سانس ۱۹ و ۲۲ برگزار میشوند. قیمت بلیتهای این کنسرت بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
سالن اریکه ایرانیان
شب بوشهر؛ گروه دریادلان
گروه دریادلان با برنامه «شب بوشهر» روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ساعت ۲۱ در سالن اریکه ایرانیان روی صحنه میرود. بلیتهای این اجرا با قیمت ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شدهاند.
امید حسینی
امید حسینی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۹ در سالن اریکه ایرانیان تهران کنسرت خود را برگزار میکند. قیمت بلیتهای این برنامه بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان تعیین شده است.
سعید خوانساری
سعید خوانساری نیز روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ساعت ۱۹ در همین سالن اجرا خواهد داشت. بهای بلیتهای این کنسرت از ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان اعلام شده است.
گروه «پیربد»
گروه «پیربد» روز یکشنبه ۲۴ خردادماه در دو سانس ۱۹ و ۲۲ در سالن اریکه ایرانیان روی صحنه خواهد رفت. قیمت بلیتهای این برنامه بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است.
باغ فردوس
گروه کلاژ
گروه «کلاژ» روز سهشنبه ۱۹ خردادماه ساعت ۲۰ در فیدیبو استیج باغ فردوس اجرای خود را برگزار میکند. قیمت بلیت این برنامه یک میلیون تومان تعیین شده است.
صالح آدینه
صالح آدینه روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۲۰ در همین مجموعه روی صحنه میرود. بلیتهای این کنسرت با قیمت ۷۵۰ هزار تومان عرضه شدهاند.
گروه نیمه بوشهر
گروه «نیمه» بوشهر روز جمعه ۲۲ خردادماه ساعت ۲۰ در فیدیبو استیج باغ فردوس برنامه خود را اجرا میکند. قیمت بلیت این کنسرت ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
سالن استاد شهریار واقع در شهر تبریز
علیرضا قربانی
علیرضا قربانی طی روزهای ۱۸.۱۹ و ۲۰ خردادماه در سالن استاد شهریار تبریز روی صحنه خواهد رفت. این کنسرتها هر روز در دو سانس ۱۹ و ۲۲ برگزار میشوند. بهای بلیتهای این برنامه از ۶۰۰ هزار تومان آغاز شده و تا دو میلیون تومان میرسد.