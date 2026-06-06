پخش مسابقات بین المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از شبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، با پایان یافتن رقابت‌های فرنگی کشتی جهانی که در شهر اولان‌باتور مغولستان برگزار شد، از امروز آزادکاران بر روی تشک کشتی می‌روند تا با حریفان خود به رقابت بپردازند. تیم ملی کشورمان با ۵ کشتی گیر و سرمربی‌گری پژمان درستکار در این رقابت‌ها شرکت کردند. کشتی گیرا ما عبارتند از:

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی

۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

سومین رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ توسط برنامه «دایره طلایی» به صورت زنده پوشش داده می‌شود.

ساعت پخش این مسابقات به شرح ذیل است:

شنبه ۱۶ خرداد ساعت ۶:۰۰ تا ۶:۴۵.۸:۰۰ تا ۸:۳۰.۱۳:۱۵ تا ۱۳:۴۵ و ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰.

یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۶:۰۰ تا ۸:۳۰ و ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰.

فرنگی‌کاران کشورمان در این مسابقات ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره کسب کردند.

علاقمندان به ورزش کشتی می‌توانند این مسابقات را از شبکه سه تماشا کنند.

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