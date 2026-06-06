توضیح درباره بلیتهای سه میلیون تومانی فیلمکنسرت «بازی تاج و تخت»
عوامل اجرای فیلمکنسرت «بازی تاج و تخت» از کاهش چهل درصدی بلیتهای این رویداد نسبت به برآوردهای اولیه خبر دادند. این در حالی است که قیمت بلیت این رویدادبیش از سه میلیون است
به گزارش ایلنا، عوامل تولید و اجرای کنسرتفیلم «بازی تاج و تخت» درباره قیمتگذاری بلیتهای این برنامه توضیحاتی را در قالب متن، در اختیار رسانهها قرار دادهاند. گفتنی است قیمت حداکثری بلیتهای این کنسرت دو میلیون هشتصد و هشتاد هزار تومان است.
این برنامه قرار است با اجرای آثاری از رامین جوادی آهنگساز ایرانی این مجموعه تلویزیونی، دوشنبه و پنجشنبه (۱۸ و ۲۱ خردادماه) ساعت ۲۰:۳۰ در هتل اسپیناس پالاس تهران روی صحنه برود.
در این متن آمده است:
مردم عزیز ایران، سلام
در پی پرسشها و حواشی مطرحشده درباره قیمتگذاری کنسرتفیلم «بازی تاج و تخت» که با همکاری فیدیبو و ارکستر داریس برگزار میشود، لازم میدانیم توضیحاتی را با شما عزیزان در میان بگذاریم.
این پروژه صرفاً یک کنسرت موسیقی نیست؛ بلکه یکی از بزرگترین و پیچیدهترین تولیدات مستقل موسیقی صحنهای سالهای اخیر ایران است که با هدف ارائه تجربهای متفاوت و درخور مخاطبان طراحی و اجرا شده است.
۱. طولانیترین کنسرت ارکسترال ایران در دهههای اخیر
این کنسرت شامل اجرای زنده ۴۲ قطعه ارکسترال به همراه نمایش همزمان تصویر است. مجموع زمان موسیقی اجراشده بیش از ۱۵۰ دقیقه و مدت زمان کل برنامه نزدیک به ۳ ساعت خواهد بود؛ زمانی که تقریباً دو برابر میانگین کنسرتهای متداول کشور است. مخاطبان این برنامه در واقع تجربهای کمسابقه و چندساعته از موسیقی و تصویر را دریافت خواهند کرد.
۲. حضور ۱۵۰ هنرمند روی صحنه
بیش از ۱۵۰ نوازنده و خواننده کر در این پروژه حضور دارند. طبیعتاً مدیریت، آمادهسازی و اجرای پروژهای با این ابعاد، هزینههایی بهمراتب فراتر از یک اجرای متعارف برای برگزارکنندگان ایجاد میکند.
۳. بیش از چهار ماه پیشتولید تخصصی
تولید این کنسرتفیلم حاصل بیش از چهار ماه فعالیت مستمر هنری است؛ از تنظیم ارکسترال دهها قطعه موسیقی گرفته تا طراحی و تدوین محتوای تصویری هشت فصل سریال در قالب یک روایت سهساعته. دهها هنرمند و متخصص در بخشهای مختلف برای شکلگیری این پروژه زمان و انرژی قابل توجهی صرف کردهاند.
۴. هزینههای گسترده اجرایی و فنی
هزینههای سالن اجرا، سالنهای تمرین، اجاره سازهای تخصصی ارکسترال و کوبهای، تجهیزات فنی، زیرساختهای تصویری و تبلیغات محیطی و رسانهای، تنها بخشی از هزینههای این پروژه است؛ هزینههایی که در بسیاری از اجراهای متعارف وجود ندارند یا در این ابعاد تعریف نمیشوند.
۵. کاهش چشمگیر قیمت بلیت
با وجود تمامی هزینههای یادشده و در راستای تأکیدات مدیرکل محترم دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین با هدف فراهم شدن امکان حضور طیف گستردهتری از علاقمندان، قیمت بلیتهای این اجرا بیش از ۴۰ درصد نسبت به برآورد اولیه کاهش یافته است.
در پایان، از همراهی، اعتماد و حمایت مخاطبان فرهنگ و هنر صمیمانه سپاسگزاریم. برگزاری پروژههایی از این دست، بدون حمایت شما عزیزان و بدون حضور بخش خصوصی مستقل امکانپذیر نخواهد بود.
امیدواریم در روز اجرا، بار دیگر در کنار شما تجربهای متفاوت، باشکوه و بهیادماندنی را رقم بزنیم.