به گزارش ایلنا، این شماره از ماهنامه، به بررسی و معرفی مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با حوزه قرآن کریم، نشر دینی و فعالیت‌های فرهنگی آستان قدس رضوی اختصاص یافته است. در بخش ویژه این شماره، ویژگی‌های مصحف شریف قرآن کریم به کتابت عبدالله رنانی اصفهانی، همراه با بررسی دست‌خط رهبر شهید بر این نسخه ارزشمند و روند بازنشر آن توسط انتشارات به‌نشر مورد توجه قرار گرفته است.

در پرونده اصلی این شماره با عنوان «دست‌خط سوم»، روند رونمایی از سومین دست‌خط رهبر شهید بر آثار انتشارات آستان قدس رضوی بررسی شده و ابعاد مختلف این رویداد فرهنگی تشریح شده است.

همچنین در این شماره، یادداشت‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی متعددی منتشر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به یادداشت عبدالحمید طالبی رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با عنوان «یک کار جمعی»، یادداشت مرتضی توکلی قائم‌مقام مرکز طبع و نشر قرآن کریم با موضوع ویژگی‌های تاریخی و هنری قرآن کریم، و همچنین توضیحات سیدعلی محمد سرابی درباره ویژگی‌های مصحف رنانی اشاره کرد.

در بخش دیگری از این ماهنامه، گفت‌وگویی با علی ثابت‌نیا درباره ضرورت احیای متون و کتب قدیمی منتشر شده و مسعود فرزانه مدیرعامل انتشارات به‌نشر نیز در یادداشتی با عنوان «یک کار تمیز فرهنگی» به اهمیت انتشار این قرآن نفیس پرداخته است. همچنین گزارشی از پروژه بازآفرینی مصحف شریف رنانی در گفت‌وگویی با مدیرعامل مؤسسه چاپ و مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی منتشر شده است.

در بخش «کتاب رضوی» این شماره، کتاب «پناه» به‌عنوان اثری در حوزه زیارت معرفی شده و یادداشت‌هایی تحلیلی درباره این اثر نیز منتشر شده است. همچنین در بخش ادبیات دینی، مرور نشست‌های علمی و درس‌گفتارها از جمله مباحث مرتبط با «رهبر شهید و کتاب» و مجموعه «قصه‌های نگفته» ارائه شده است.

ماهنامه «کتاب رضوی» در این شماره علاوه بر معرفی آثار تازه، در بخش «کتاب روی میز» به معرفی کتاب «پای این قرار» نیز پرداخته و در بخش‌های دیگر، اخبار، یادداشت‌ها و گزارش‌هایی از فعالیت‌های فرهنگی انتشارات به‌نشر منتشر شده است.

نسخه دیجیتال این شماره از طریق پایگاه اینترنتی انتشارات به‌نشر به نشانی www. behnashr. ir قابل دریافت است.

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