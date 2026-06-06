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آغاز اجراهای «دندون‌گیر» از ۱۷ خرداد

آغاز اجراهای «دندون‌گیر» از ۱۷ خرداد
کد خبر : 1794880
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نمایش «دندون‌گیر» به کارگردانی وحید نفر از ۱۷ خرداد در بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «دندون‌گیر» که به عنوان اثر منتخب دومین جشنواره ثور با موضوع بازار سرمایه برگزیده شده است، از ۱۷ خرداد در بوتیک هنر ایران اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند.

محسن رحمانی نویسنده این اثر نمایشی است. در خلاصه داستان «دندون‌گیر» آمده است: «زوجی که تمام دارایی خود را در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، متوجه می‌شوند سه فرزند در آستانه ورود به زندگی‌شان هستند و با افزایش مشکلات اقتصادی، ناچار به اتخاذ تصمیمی دشوار می‌شوند.»

پوستر نمایش «دندون‌گیر» را پوریا جیحانی طراحی کرده است و مرتضی صباحی، نیلوفر عباسی و غزاله حریرچی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «دندون‌گیر» از ۱۷ تا ۲۹ خرداد، هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران میزبان مخاطبان می‌شود.

عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محمدرضا پیرکوه، مدیر اجرایی: سهیل سمیاری، منشی صحنه: نسترن زینلی، طراح صحنه: سینا ییلاق‌بیگی، طراح لباس: مهرناز عباسی، طراح گریم: سولماز نجفی، مجری طرح: امیرعباس باقری، دستیار طراح صحنه: حمیدرضا صابری، طراح گرافیک: مرتضی طهرانی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: فاطمه آذری و فاطمه آبروش.

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