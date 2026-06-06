خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشنواره تئاتر مکتب تهران برگزار می‌شود

جشنواره تئاتر مکتب تهران برگزار می‌شود
کد خبر : 1794879
لینک کوتاه کپی شد.

سیزدهمین جشنواره هنرجویان مکتب تهران در سالن نمایش مکتب تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مکتب تهران، سیزدهمین دوره جشنواره هنرجویان مکتب تهران از ۱۶ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در سالن نمایش مکتب تهران برگزار می‌شود. 

این رویداد هنری که به عنوان یکی از برنامه‌های سالانه مکتب تهران شناخته می‌شود، فرصتی برای ارائه دستاوردهای آموزشی و هنری هنرجویان رشته‌های مختلف این مجموعه فرهنگی و هنری را فراهم می‌کند. 

ایجاد فضایی برای نمایش توانمندی‌های هنرجویان، تبادل تجربه‌های هنری و ایجاد بستری برای رقابت و تعامل میان دانشجویان و علاقه‌مندان از اهداف این رویداد است. 

در این دوره نیز هنرجویان رشته‌های درام‌نویسی، بازیگری، کارگردانی تئاتر و طراحی صحنه و نور، آثار خود را در قالب اجراهای پایان دوره روی صحنه می‌برند. 

تمامی اجراهای حاضر در جشنواره به صورت عمومی و با بلیت‌فروشی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به تئاتر می‌توانند از این آثار دیدن کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی