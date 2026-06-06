اجرای «افلیا» برای پنجمین بار
نمایش «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی پنجمین دوره اجراهای خود را در تماشاخانه مهرگان آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نمایش «افلیا» به کارگردانی مسعود طیبی که پیشتر در کشورهای ارمنستان، هند، تونس و سریلانکا روی صحنه رفته و در آرشیو جهانی شکسپیر در دانشگاه MIT به ثبت رسیده است، در دور جدید اجراهای خود را از ۲۰ خرداد در تماشاخانه مهرگان میزبان مخاطبان میشود.
«افلیا» برداشتی معاصر از یکی از شناختهشدهترین شخصیتهای جهان شکسپیری است؛ نمایشی که با نگاهی مستقل به سرنوشت افلیا، روایت تازهای از این شخصیت ارائه میدهد.
این نمایش هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره ۳ تماشاخانه مهرگان روی صحنه میرود.
سمیه طیبی تهیهکنندگی این اثر را بر عهده دارد و یگانه محمدی به عنوان تنها بازیگر این نمایش، ایفای نقش میکند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.