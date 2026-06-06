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فصلنامه علمی «تئاتر» منتشر شد

فصلنامه علمی «تئاتر» منتشر شد
کد خبر : 1794867
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شماره ۱۰۳ فصلنامه علمی «تئاتر» به همت دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، شماره ۱۰۳ فصلنامه علمی «تئاتر» به همت دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش با صاحب‌امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران و به سردبیری مصطفی مختاباد منتشر شد. 

در صد و سومین شماره فصلنامه علمی تئاتر، شش مقاله به شرح: «بررسی تطبیقی تکنیک بازیگری سنفورد مایزنر و رویکرد‌تری شرایبر در خلق و توسعه شخصیت» نوشته محسن حکیمی، حمیدرضا افشار و فاطمه شاهرودی، «تئاتر به‌مثابه فرم اجتماعی سرمایه: تحلیل جامعه‌شناختی اجرا در منطق بازار» نوشته علی روئین، «بررسی تطبیقی نمایشنامه‌های تک‌پرده‌ای رفیع حالتی و خسیس مولیر از منظر شاخصه‌های کمدی» نوشته کاظم نظری، محسن مرادی و صباح محمدی، «بازخوانی تاریخی-مفهومی هامارتیا در نسبت با استحقاق اخلاقی در فن شعر ارسطو» نوشته امیرعلی ثمن و سعیدرضا خوش‌شانس، «مطالعه چگونگی بازتاب رابطه شر و آئین قربانی برای آب در ادبیات نمایشی دهه‌های چهل و پنجاه با تمرکز بر دیدگاه باتای: نمونه‌های موردی نمایشنامه ناگهان هذا حبیب‌الله از عباس نعلبندیان و فرشته شکسته بال از ابراهیم مکی» نوشته شهرام احمدزاده و فرگل دهکردی و «بحران هویت و بازنمایی هنرمند مهاجر خاورمیانه‌ای در تئاتر مهاجرت: بازخوانی مجموعه «سلام: صلح» از منظر پسااستعماری» نوشته فاطمه نظری منتشر شده است. 

در فصلنامه علمی «تئاتر» رامتین شهبازی به عنوان مدیر داخلی و مرجان سمندری معطوف به عنوان دبیر اجرایی همکاری دارند. همچنین مقالات منتشرشده در سایت این نشریه به این آدرس قابل‌دریافت است.

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