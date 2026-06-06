فصلنامه علمی «تئاتر» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، شماره ۱۰۳ فصلنامه علمی «تئاتر» به همت دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش با صاحب‌امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران و به سردبیری مصطفی مختاباد منتشر شد.

در صد و سومین شماره فصلنامه علمی تئاتر، شش مقاله به شرح: «بررسی تطبیقی تکنیک بازیگری سنفورد مایزنر و رویکرد‌تری شرایبر در خلق و توسعه شخصیت» نوشته محسن حکیمی، حمیدرضا افشار و فاطمه شاهرودی، «تئاتر به‌مثابه فرم اجتماعی سرمایه: تحلیل جامعه‌شناختی اجرا در منطق بازار» نوشته علی روئین، «بررسی تطبیقی نمایشنامه‌های تک‌پرده‌ای رفیع حالتی و خسیس مولیر از منظر شاخصه‌های کمدی» نوشته کاظم نظری، محسن مرادی و صباح محمدی، «بازخوانی تاریخی-مفهومی هامارتیا در نسبت با استحقاق اخلاقی در فن شعر ارسطو» نوشته امیرعلی ثمن و سعیدرضا خوش‌شانس، «مطالعه چگونگی بازتاب رابطه شر و آئین قربانی برای آب در ادبیات نمایشی دهه‌های چهل و پنجاه با تمرکز بر دیدگاه باتای: نمونه‌های موردی نمایشنامه ناگهان هذا حبیب‌الله از عباس نعلبندیان و فرشته شکسته بال از ابراهیم مکی» نوشته شهرام احمدزاده و فرگل دهکردی و «بحران هویت و بازنمایی هنرمند مهاجر خاورمیانه‌ای در تئاتر مهاجرت: بازخوانی مجموعه «سلام: صلح» از منظر پسااستعماری» نوشته فاطمه نظری منتشر شده است.

در فصلنامه علمی «تئاتر» رامتین شهبازی به عنوان مدیر داخلی و مرجان سمندری معطوف به عنوان دبیر اجرایی همکاری دارند. همچنین مقالات منتشرشده در سایت این نشریه به این آدرس قابل‌دریافت است.

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