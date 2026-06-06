به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سریال در گونه درام، اکشن و مهیج محصول چین در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه تماشا پخش شود.

مدیر دوبله این سریال شیلا آژیر و صدابردار آن پیمان صالحی است. رضا آفتابی، ارغوان افراسیاب، مهرخ افضلی، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، آرزو روشناس، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، داود شعبانی نصر، فاطمه شعشعانی، ابراهیم شفیعی مهیار، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، بهروز علی محمدی، پویا فیهمی، امیربهرام کاویانپور، مریم معینیان، ملیکا ملک نیا، علی منانی، امیر منوچهری، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، عباس نباتی، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و شیلا آژیر صداپیشه‌های این اثر بوده اند.

این سریال درباره لی‌شیچنگ پسری زبر و زرنگی است که توانایی‌های بدنی خوبی دارد. او بعد از نجات گروهی سرآشپز از آتش از سوی رئیس آتش‌نشانان برای پیوستن به گروه دعوت می‌شود. لی‌شیچنگ این پیشنهاد را می‌پذیرد. او به مرور زمان باید قابلیت‌های خود را به رئیسش نشان دهد تا بتواند در شغل آتش‌نشانی بماند.

این سریال بر فداکاری، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت به مردم تأکید دارد و حرفه آتش‌نشانی را به‌عنوان شغلی ارزشمند و انسانی به تصویر می‌کشد. شخصیت لی‌شیچنگ، به عنوان یک آتش نشان، با تلاش و پشتکار یاد می‌گیرد که در عملیات‌های نجات، توانایی‌های فردی به‌تنهایی کافی نیست و موفقیت در این عملیات‌ها نیازمند نظم، آموزش و کار گروهی است. داستان همچنین اهمیت شجاعت و حفظ خونسردی در شرایط بحرانی را نشان می‌دهد و روحیه ایثار برای نجات جان دیگران را برجسته می‌سازد. روابط میان اعضای تیم آتش‌نشانی بر پایه اعتماد، همدلی و حمایت متقابل شکل می‌گیرد و حس همکاری و وفاداری را تقویت می‌کند. سریال علاوه بر صحنه‌های مهیج، بر رشد شخصیتی قهرمان داستان و تبدیل شدن او به فردی مسئول و قابل اعتماد تأکید دارد. همچنین احترام به قانون، انضباط و یادگیری مداوم از دیگر مفاهیم مثبت اثر است که در روند آموزش و فعالیت آتش‌نشانان به نمایش گذاشته می‌شود.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه‌ی تماشا، برای مخاطبان پخش شود.

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