به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، «نوجوان‌های جهش یافته نینجا»، «دنیای نوبوناگا»، «لویی و لوکا در ماموریتی به ماه»، «راهزن»، «کتاب جنگل ۲»، «آبراهام اوزلر»، «نیکلا کوچولو»، «اوردوز»، «همه در کشتی» و «دنیا بر روی شانه هایم»؛ فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی هستند که از شبکه تهران پخش می‌شوند.

انیمیشن سینمایی «نوجوان‌های جهش یافته نینجا» به کارگردانی «جف رو»، شنبه ۱۶ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: لاک پشت‌های جهش یافته نینجا این بار می‌خواهند که عادی باشند و به مدرسه بروند. آن‌ها یک دختر را می‌بینند که موتورش به سرقت می‌رود و می‌خواهند که به او کمک کنند که با عده‌ای شرور روبه رو می‌شوند و گیر می‌افتند و…

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فیلم سینمایی «دنیای نوبوناگا» به کارگردانی «هیوکی ماتسایاما»، شنبه ۱۶ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی‌شان اوگوری، کو شیباساکی و تاکایوکی یامادا خواهیم دید: تسوشیده پسر جوان امروزی توانسته است با سفر در زمان به قرن شانزدهم رفته و در یکی از قبیله‌های بزرگ و قدرتمند ژاپن زندگی کند. او به دلیل شباهت زیادی که به فرمانده این منطقه به نام اودا نوبوناگا دارد، برای مدتی به عنوان بدل فرمانده بر جایگاه فرماندهی می‌نشیند. این منطقه تحت فرماندهی اودا نوبوناگا است که به دنبال برقراری صلح و پایان جنگ بین قبایل مختلف است. قبایل مختلف می‌خواهند اودا نوبوناگا را به قتل برسانند. اما…

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انیمیشن سینمایی «لویی و لوکا در ماموریتی به ماه» به کارگردانی «راسموس اِی. سیورتسن»، یک شنبه ۱۷ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: الفی کلارک و دوستانش لویی و لوکا همیشه روی اختراعات کار می‌کنند. لویی دوست دارد که به ماه سفر کند ولی آن‌ها هیچ منبع مالی در اختیار ندارند و یک موشک فضا پیمای کوچکشان را شهردار باعث خراب شدنش شد ولی از طرف دولت به آن‌ها منابع مالی داده می‌شود که یک فضاپیما را طراحی و به فضا بفرستند. لویی و لوکا و فردی به نام ویک فورس با فضاپیما سفر می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که یک گوریل هم در انبار قایم شده و همین باعث می‌شود که اکسیژن بسیار کم شود و الفی برای آن‌ها پیام اضطراری می‌دهد که برگردند ولی ویک فورس این خبر را ندیده می‌گیرد و…

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فیلم سینمایی «راهزن» به کارگردانی «آلن اونگار»، یک شنبه ۱۷ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جاش دوهامل، الیشا کاتبرت، نستور کاربونل، مل گیبسون، سوئن تمل، کیت آرتور بولدن، دیلن فلشنر، اولیویا دوآبو و مایکل اچ کول؛ داستان زندگی مردی به نام رابرت است که پس از آزادی از زندان سعی می‌کند از راه آبرومند اموراتش را بگذراند. او ازدواج می‌کند ولی برای به دست آوردن پول بیشتر وسوسه شده و رو به دزدی از جواهر فروشی‌ها و بانک‌ها می‌آورد. در این راه با مردی به نام تامی اشنا می‌شود و با او در چند سرقت همکاری می‌کند ولی…

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انیمیشن سینمایی «کتاب جنگل ۲» به کارگردانی «جان فاواریو»، دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: پسر بچه‌ای به نام موگی که پدرش را یک ببر خونخوار کشته با حیوانات جنگل بزرگ شده و حالا که ببر سردسته گرگ هارا نیز کشته و به همه حیوانات تسلط پیدا کرده. موگی وقتی قصه کشته شدن پدرش را توسط ببر متوجه می‌شود با او می‌جنگد و او را درون قسمتی از جنگل که آتش گرفته کشانده و به درون آتش می‌اندازد و…

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فیلم سینمایی «آبراهام اوزلر» به کارگردانی «میدهون مانوئل توماس»، دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جایارام، ماموتی، آدام سابیک، آناسوارا راجان، آرجون آشوکان، آنوپ منون و سایجو کوروپ خواهیم دید: آبراهام اوزلر کاراگاه پلیسی است که تلفنی ناشناس به او می‌شود و او خانه را ترک می‌کند و زمانی که برمی گردد خانه به هم ریخته و آثار خون همه جا هست ولی خبری از همسر و دخترش نیست. سال‌ها گذشته و او همچنان به دیدن فردی که به عنوان قاتل دستگیر و زندانی شده می‌رود. ولی هنوز نتوانسته است که قاتل را به حرف آورد که محل دفن اجساد را بگوید. قتل‌های عجیبی در شهر اتفاق می‌افتد که اوزلر مامور رسیدگی به آن‌ها می‌شود. این قتل‌ها بسیار با مهارت انجام شده است و اوزلر متوجه می‌شود که این قتل‌ها ارتباطی به دانشجویان پزشکی که سال‌ها قبل در سالن تشریح کار می‌کردند دارد. او در تحقیقاتش شخصی به نام کریشنا داس را می‌یابد که طی یک عمل جراحی صدایش را از دست داده است. او پزشک جراح کریشنا را که الکساندر نام دارد پیدا می‌کند. الکساندر بسیار باهوش و ذکاوت بوده و اکثر اساتید از او به عنوان دستیار استفاده می‌کردند و هین باعث حسادت سه نفر از دانشجویان پزشکی همدوره الکساندر شده است. این سه نفر موقع جراحی کریشنا داس روی محل جراحی را فشار داده و همین باعث شد که کریشنا صدایش را از دست بدهد و این موضوع باعث بدنامی الکساندر شد. آن سه دانشجو باز هم راضی نشده و…

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انیمیشن سینمایی «نیکلا کوچولو» به کارگردانی «آماندین فردون»، سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن با بازی آلن چپتل، اورنت لافیتی و سیمون فالیو خواهیم دید: ژان ژاک و رونه گوسینی سال‌ها است که با هم دوستان صمیمی هستند. ژان ژاک که یک طراح و نقاش است نقاشی‌هایی از یک پسر بچه شیطان کشیده است که آن را به رونه نشان می‌دهد و رونه نام پسر بچه را نیکلا می‌گذارد. رونه یک نویسنده است. انها با هم قرار می‌گذارند که رونه داستان‌هایی از زندگی نیکلا بنویسد و ژان هم آن‌ها را مصور نماید. داستان‌های نیکلا در کشور طرفداران زیادی پیدا می‌کند و…

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فیلم سینمایی «اوردوز» به کارگردانی «اولیویه مارشال»، سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آلبرتو امان، اسعد بواب و کارلوس باردم خواهیم دید: ایگو بعد از تحمل سال‌ها زندان آزاد شده است و با پلیس همکاری می‌کند. او سابقا با قاچاقچیان مواد کار می‌کرده است و حالا بعد از آزادی گارسیا رئیس گروه به دنبال او می‌آید و او را با خود نزد افراد گروه می‌برد تا دوباره با هم کار کنند. سارا پلیس فرانسوی است که روی پرونده مواد مخدر کار می‌کند. او با ریچارد پلیس اسپانیایی قرار است با هم کار کنند تا افراد گارسیا نتوانند مواد قاچاق کنند. ایگو اطلاعات محلی که قرار است با افراد گارسیا بروند را به سارا گزارش می‌دهد. طی درگیری‌های فراوان سارا و ریچارد می‌توانند…

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فیلم سینمایی «همه در کشتی» به کارگردانی «لوکا مینیرو»، چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جولیا میکلینی، استفانو فرزی، فدریکا ساباتینی و جووانی استورتی آمده است: برونو پدر یوریو که مرد دست و پا چلفتی است می‌خواهد یوریو و چندین بچه قد و نیم قد دیگر را برای شرکت در کمپ تابستانی ببرد. کلادیو همسر برونو بارها به او تذکر می‌دهد که این کار از عهده او خارج است و بهتر است این کار را نکند ولی برونو قبول نمی‌کند و با یوریو به ایستگاه قطار که محل قرار با والدین بچه هاست می‌رود. آن‌ها به ایستگاه اشتباهی می‌روند و بعد از این که یکی از والدین بچه‌ها با او تماس می‌گیرد به ایستگاه قطار می‌رسد و متوجه می‌شود که پدرش کلادیو هم به انجا آمده و می‌خواهد با انها همسفر شود همین موضوع باعث می‌شود که برونو از قطار جا بماند و بچه‌ها به تنهایی در قطار بمانند. کلادیو و برونو سعی دارند که هر طور شده به قطار برسند و بچه‌ها هم در مدتی که بزرگ‌تری با انها نیست ماجراهای زیادی را در قطار دارند و وقتی هم از قطار پیاده می‌شوند ادامه سفرشان را با کشتی می‌روند و…

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فیلم سینمایی «دنیا بر روی شانه هایم» به کارگردانی «نیکولا کامپیوتی»، چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جوزپه فیورلو، سارا زانیر و آندریا پناکی خواهیم دید: مارکو پاریزی مرد جوانی است که از نوجوانی در یک شرکت تولید مانیتورهای رایانه کار کرده است او از همسرش به تازگی جدا شده و با کارلا آشنا شده و با هم ازدواج کرده اند. آن‌ها صاحب فرزندی به نام داویده شده اند. داویده از بدو تولد مشکل قلبی دارد و باید عمل شود در همین اثنا کارخانه تعطیل می‌شود و مارکو تلاش می‌کند که نگذارد این اتفاق بیفتد. صاحبان شرکت می‌خواهند شرکت را اجاره دهند مارکو شرکت را اجاره می‌کند و باید با بیست نفر کار کند ولی بعد از یک سال موعد اجاره تمام شده و دوباره شرکت تعطیل می‌شود و قرار است فروخته شود. داویده عمل شده و حالش خوب می‌شود اما...

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