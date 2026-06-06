محمود مقامی، مازیار مهرگان و سعیده عرب به «رستگاری در رمضان» پیوستند

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «رستگاری در رمضان» با نگاهی اجتماعی به پیامدها و تأثیرات جنگ بر زندگی روزمره مردم می‌پردازد و تلاش می‌کند روایتگر دغدغه‌ها، آسیب‌ها و تغییراتی باشد که چنین رخدادهایی در روابط انسانی، خانواده‌ها و زیست روزمره شهروندان بر جای می‌گذارد.

همزمان با آغاز فیلمبرداری، حضور محمود مقامی، مازیار مهرگان و سعیده عرب در این پروژه قطعی شده است. پیش‌تر نیز حضور علیرضا جعفری و آرمیتا مرادی به عنوان نخستین بازیگران «رستگاری در رمضان» اعلام شده بود.

همچنین طناز بیطرفان، کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار و حمیدرضا عرب‌سرخی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل اصلی این پروژه عبارتند از: تهیه‌کننده، طراح و نویسنده: محمدحسین عابد، کارگردان: محسن منشی‌زاده، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گل‌سفیدی، مدیر برنامه‌ریزی: پیام حنفی، سرپرست گروه کارگردانی: کیانوش عینی، طراح گریم: سوفیا نساجی، طراح صحنه و لباس: سحرالسادات سجادصادقی، مدیر صدابرداری: مصطفی گودرزی، مدیران تولید: ژیلا خوشبختی و احمد صمدی، عکاس: مهدی حیدری، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، فیلمبردار پشت صحنه: نیلوفر کریمی و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

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