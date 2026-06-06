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نمایش ۶ فیلم در «پاتوق مستند»

نمایش ۶ فیلم در «پاتوق مستند»
کد خبر : 1794773
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مستندهای «سرخ پوش»، «یک طرح ساده»، «نفس سرد»، «برای کیان»، «تنها کنار هم» و «کد ۷۰۰» چهارشنبه ۲۰ خردادماه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه «پاتوق مستند» چهارشنبه ۲۰ خردادماه مستندهای کوتاه «سرخ پوش» (بابک بهداد)، «یک طرح ساده» (کتایون جهانگیری)، «نفس سرد» (مژگان صیادی)، «برای کیان» (سارا طالبیان)، «تنها کنار هم» (الهام آقالری) و مستند بلند «کد ۷۰۰» (مینا قاسمی زواره) از ساعت ۱۶ در سالن حقیقت روی پرده می‌روند.

این مستندها، هر یک از زاویه‌ای ثبت کننده رخدادها و حال و هوای مردم در جنگ دوازده روزه هستند و در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده شدند. 

تماشای فیلم در «پاتوق مستند» آزاد و رایگان است. «پاتوق مستند» دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۶ برقرار است. علاقه‌مندان برای دیدن این مستندها به میدان شهید قندی، پلاک 15، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی مراجعه کنند.

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