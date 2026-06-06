برنامهریزی برای جذب گردشگران بغداد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از برگزاری نشست توسعهای جذب گردشگر از استان بغداد عراق و برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی و شبهای فرهنگی مشترک خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی، توسعه گردشگری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری دو کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از میراثآریا، فرزاد شریفی با اشاره به برگزاری نشست توسعهای فرایند جذب گردشگر روز جمعه ۱۵ خردادماه جاری در بغداد عراق، اظهار کرد: در راستای گسترش همکاریهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق، نشست مشترکی با هدف توسعه تعاملات گردشگری و برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی در استان بغداد برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در این نشست، ظرفیتهای گسترده گردشگری، تاریخی، فرهنگی و صنایعدستی ایران و بهویژه استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت معرفی هرچه بهتر این توانمندیها به شهروندان استان بغداد و دیگر مناطق عراق تأکید کردند.
شریفی با بیان اینکه توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش تبادلات مردمی باشد، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای سنتی، توانمندی صنعتگران و تولیدات بومی ایران به شمار میرود و نقش مهمی در حمایت از هنرمندان و توسعه بازار صنایعدستی خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام ادامه داد: همچنین در این نشست مقرر شد شبهای فرهنگی مشترک در دو استان برگزار شود تا زمینه آشنایی بیشتر مردم ایران و عراق با آداب و رسوم، موسیقی سنتی، هنرهای بومی و ظرفیتهای فرهنگی متقابل فراهم شود.
او خاطرنشان کرد: برگزاری این رویدادهای فرهنگی، علاوه بر تقویت پیوندهای مردمی و افزایش شناخت متقابل، میتواند زمینهساز رشد گردشگری، افزایش سفرهای متقابل و توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو کشور باشد.
شریفی تأکید کرد: توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری با کشور عراق، بهویژه استان بغداد، از اولویتهای مهم این ادارهکل است و برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی و شبهای فرهنگی مشترک، گامی مؤثر در مسیر دیپلماسی فرهنگی، معرفی میراث ارزشمند ایرانی و ایجاد فرصتهای پایدار اقتصادی برای فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در پایان گفت: استمرار چنین نشستها و تعاملاتی نشاندهنده عزم جدی دو طرف برای بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک فرهنگی و تبدیل آنها به فرصتهای پایدار توسعهای است؛ فرصتی که میتواند افقهای جدیدی را در حوزه گردشگری، صنایعدستی و همکاریهای فرهنگی میان ایران و عراق ایجاد کند.