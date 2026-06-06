به گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، فرزاد شریفی با اشاره به برگزاری نشست توسعه‌ای فرایند جذب گردشگر روز جمعه ۱۵ خردادماه جاری در بغداد عراق، اظهار کرد: در راستای گسترش همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق، نشست مشترکی با هدف توسعه تعاملات گردشگری و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در استان بغداد برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این نشست، ظرفیت‌های گسترده گردشگری، تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی ایران و به‌ویژه استان ایلام مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت معرفی هرچه بهتر این توانمندی‌ها به شهروندان استان بغداد و دیگر مناطق عراق تأکید کردند.

شریفی با بیان اینکه توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش تبادلات مردمی باشد، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای سنتی، توانمندی صنعتگران و تولیدات بومی ایران به شمار می‌رود و نقش مهمی در حمایت از هنرمندان و توسعه بازار صنایع‌دستی خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ادامه داد: همچنین در این نشست مقرر شد شب‌های فرهنگی مشترک در دو استان برگزار شود تا زمینه آشنایی بیشتر مردم ایران و عراق با آداب و رسوم، موسیقی سنتی، هنرهای بومی و ظرفیت‌های فرهنگی متقابل فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: برگزاری این رویدادهای فرهنگی، علاوه بر تقویت پیوندهای مردمی و افزایش شناخت متقابل، می‌تواند زمینه‌ساز رشد گردشگری، افزایش سفرهای متقابل و توسعه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور باشد.

شریفی تأکید کرد: توسعه همکاری‌های فرهنگی و گردشگری با کشور عراق، به‌ویژه استان بغداد، از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است و برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و شب‌های فرهنگی مشترک، گامی مؤثر در مسیر دیپلماسی فرهنگی، معرفی میراث ارزشمند ایرانی و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی برای فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام در پایان گفت: استمرار چنین نشست‌ها و تعاملاتی نشان‌دهنده عزم جدی دو طرف برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های پایدار توسعه‌ای است؛ فرصتی که می‌تواند افق‌های جدیدی را در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و همکاری‌های فرهنگی میان ایران و عراق ایجاد کند.

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