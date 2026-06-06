دوبله سریال «نگهبان قدس» برای شبکه افق

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «نگهبان قدس» (حارس القدس) در سال ۲۰۲۰ به کارگردانی باسل الخطیب در کشور سوریه تولید شده است.

این مجموعه تلویزیونی داستان زندگی و مبارزات یک شخصیت معروف جهان عرب و مسیحیت به نام «ایلاریون کبوجی» است که در حلب سوریه به دنیا می‌آید و وارد آموزش تعالیم دین مسیحی می‌شود و به ریاست کلیسای کاتولیک بیت المقدس می‌رسد.

همزمان دوران ریاست وی با جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل و اعتقاد وی به حق فلسطینی‌ها و اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها باعث می‌شود که به طور جدی‌تر به فعالیت در حمایت از مقاومت بپردازد و همین موضوع باعث می‌شود که رژیم صهیونیستی وی را به زندان بیندازند و بعد از سه چهار سال با وساطت پاپ آن زمان آزاد و به واتیکان تبعید شود.

علاقه‌مندان به این سریال می‌توانند هر روز ساعت ۱۹:۳۰ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۱۳:۰۰ از قاب شبکه افق سیما به تماشا بنشینند.

گفتنی است سریال «نگهبان قدس» از جمعه ۱۵ خرداد، از شبکه افق پخش شده است.

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