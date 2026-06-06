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فراخوان انتخاب بازیگر برای سریال «رئیس‌علی»/ کارگردان سیدرضا میرکریمی

فراخوان انتخاب بازیگر برای سریال «رئیس‌علی»/ کارگردان سیدرضا میرکریمی
کد خبر : 1794692
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پروژه جدید رضا میرکریمی، در حال و هوایی متفاوت با آثار قبلی او، در قالب فیلم سینمایی و مینی‌سریال، وارد مرحله پیش‌تولید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این اثر تاریخی با نام «رئیس‌علی» بر پایه تحقیق و نگارش پنج‌ساله نویسنده، از زندگی و مبارزات میهن پرستانه رئیس‌علی دلواری، قهرمان ملی خطه جنوب ایران شکل گرفته است که مرکز سیمافیلم تولید آن‌را برعهده گرفته است.

در گام نخستِ پیش‌تولید، عوامل پروژه با هدف انتخاب بخش عمده‌ای از بازیگران اصلی و فرعی، فراخوان عمومی را آغاز کرده‌اند. بر اساس اعلام سازندگان، علاقه‌مندان می‌توانند  به سایت [www.raeesali.ir](http://www.raeesali.ir) نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پروژه «رئیس‌علی» با تمرکز بر روایت تاریخی-ملی، هم‌زمان برای تولید در دو قالب سینمایی و سریالی برنامه‌ریزی شده و مراحل انتخاب بازیگر، از مهم‌ترین بخش‌های آغازین آن به شمار می‌رود و کلیه هزینه های ثبت نام و طراحی و اجاره فضا و بررسی و اعلام نتیجه، توسط گروه سازنده تقبل می شود و هیچ مبلغی بابت ثبت نام از داوطلبان دریافت نخواهد شد و هرگونه ثبت نام خارج از سایت اعلام شده فاقد اعتبار می باشد.

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