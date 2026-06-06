«شورای جهانی سفر و گردشگری» ۸ اولویت راهبردی برای آینده صنعت سفر و گردشگری را تصویب کرد
شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) با تصویب هشت اولویت راهبردی جدید، چارچوب سیاستی آینده صنعت گردشگری جهان را ترسیم کرد؛ برنامهای جامع که بر تسهیل سفرهای بینالمللی، توسعه فناوریهای نوین، مدیریت پایدار مقاصد، افزایش تابآوری در برابر بحرانها و جذب سرمایهگذاری متمرکز است و مسیر تحول یکی از مهمترین صنایع اقتصادی جهان را در دهه پیشرو مشخص میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از میراثآریا، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در تازهترین بیانیه خود از تصویب هشت اولویت کلان برای هدایت آینده صنعت سفر و گردشگری جهان خبر داد؛ اولویتهایی که حاصل ماهها رایزنی تخصصی و بیش از ۲۰۰ نشست و گفتوگو با مدیران ارشد شرکتهای بزرگ گردشگری، رهبران بخشخصوصی و تصمیمگیران این صنعت در مناطق مختلف جهان است.
این سند راهبردی در شرایطی منتشر میشود که صنعت گردشگری جهانی پس از عبور از بحرانهای سالهای اخیر، با مجموعهای از چالشهای پیچیده و چندلایه از جمله تحولات ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی، بحرانهای بهداشتی، محدودیتهای جابهجایی بینالمللی، کمبود نیروی انسانی متخصص و شتاب فزاینده تحولات فناورانه مواجه است.
بر اساس ارزیابیهای شورای جهانی سفر و گردشگری، پیچیدگی فرایندهای سفر، موانع موجود در نظامهای صدور ویزا، ضعف اتصال میان مقاصد گردشگری، ناپایداریهای منطقهای و جهانی، فشارهای محیطزیستی و روند نامتوازن دیجیتالیشدن خدمات، از مهمترین موانع توسعه پایدار گردشگری در سطح بینالمللی محسوب میشوند.
در پاسخ به این چالشها، WTTC هشت محور راهبردی را بهعنوان ستونهای اصلی سیاستگذاری آینده این صنعت تعیین کرده است. نخستین محور، تسهیل سفرهای ایمن، روان و بدون وقفه از طریق توسعه استانداردهای دیجیتال، سامانههای هوشمند و فناوریهای زیستسنجی است؛ رویکردی که با هدف کاهش موانع سفر و ارتقای تجربه گردشگران دنبال میشود.
مدیریت پایدار مقاصد گردشگری و مقابله با پدیده «گردشگری بیشازحد» دومین اولویت این برنامه است. این محور بر ایجاد توازن میان رشد اقتصادی گردشگری، حفظ کیفیت زندگی جوامع میزبان و صیانت از منابع طبیعی و فرهنگی تاکید دارد.
تقویت سیاستهای مرتبط با پایداری اقلیمی و حفاظت از محیطزیست نیز بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای آینده معرفی شده است. شورای جهانی سفر و گردشگری معتقد است که موفقیت بلندمدت این صنعت در گرو کاهش اثرات زیستمحیطی، افزایش بهرهوری منابع و حرکت به سوی الگوهای توسعه پایدار خواهد بود.
بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی، دادههای کلان، اتوماسیون و رباتیک، چهارمین محور این سند راهبردی را تشکیل میدهد. این فناوریها قرار است نقش محوری در ارتقای بهرهوری، شخصیسازی خدمات و افزایش رقابتپذیری مقاصد و کسبوکارهای گردشگری ایفا کنند.
افزایش آمادگی برای مواجهه با بحرانها، ارتقای توان مدیریت شرایط اضطراری و تسریع روند بازیابی پس از بحرانها نیز از دیگر اولویتهای مورد تاکید WTTC است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین الزامات حکمرانی گردشگری در جهان تبدیل شده است.
توسعه شبکههای ارتباطی، گسترش مسیرهای جدید گردشگری و تقویت اتصال میان بازارهای جهانی نیز در این برنامه جایگاه ویژهای دارد. کارشناسان معتقدند افزایش دسترسی و اتصال بینالمللی، یکی از عوامل کلیدی رشد پایدار صنعت گردشگری در دهه آینده خواهد بود.
همچنین جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی متخصص بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی فعالان این صنعت مورد توجه قرار گرفته است. این شورا بر ضرورت سرمایهگذاری در توسعه مهارتها، توانمندسازی نیروی کار و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار تأکید کرده است.
حمایت از سیاستهای مشوق سرمایهگذاری و فراهمسازی بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی گردشگری نیز هشتمین اولویت راهبردی تعیینشده از سوی WTTC به شمار میرود؛ اولویتی که نقش تعیینکنندهای در افزایش ظرفیتهای زیرساختی و توسعه بازارهای نوظهور گردشگری خواهد داشت.
«گلوریا گوارا»، رئیس و مدیرعامل شورای جهانی سفر و گردشگری، با تشریح ابعاد این برنامه راهبردی اعلام کرد: این اولویتها بازتابدهنده دیدگاه مشترک طیف گستردهای از فعالان صنعت گردشگری از جمله شرکتهای هواپیمایی، فرودگاهها، هتلها، خطوط کروز، شرکتهای فناوری، خودروسازان و مدیران مقاصد گردشگری است و اجرای موفق آنها نیازمند همکاری نزدیک دولتها، بخش خصوصی و سازمانهای بینالمللی خواهد بود.
وی تاکید کرد که آینده گردشگری جهان بر چهار محور اساسی شامل توسعه پایدار، افزایش تابآوری در برابر بحرانها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای کیفیت تجربه سفر استوار خواهد بود؛ محورهایی که میتوانند زمینهساز شکلگیری نسل جدیدی از گردشگری هوشمند، مسئولانه و رقابتپذیر در سطح جهانی شوند.
شورای جهانی سفر و گردشگری بهعنوان مهمترین نهاد نماینده بخشخصوصی این صنعت در عرصه بینالمللی، با عضویت بیش از ۲۰۰ مدیر ارشد شرکتهای بزرگ گردشگری جهان، یکی از اثرگذارترین بازیگران حوزه سیاستگذاری و آیندهپژوهی گردشگری محسوب میشود و تصمیمات و توصیههای آن نقش مهمی در جهتدهی به روندهای جهانی این صنعت ایفا میکند.