ایران با «روایت اقتدار» به ویترین فرهنگی روسیه میرود
هفته فرهنگی ایران در روسیه که با محوریت نمایش «اقتدار ملی و مقاومت مردمی» برگزار میشود، نقطه عطفی در روابط استراتژیک تهران و مسکو است.
به گزارش ایلنا، در راستای تقویت روابط راهبردی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، نشست جامع همافزایی برای برگزاری «هفته فرهنگی ایران در روسیه» با حضور مدیران ارشد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزن فرهنگی ایران در روسیه و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر ارایه تصویریی مقتدر و متمدن از ظرفیتهای ملی طی سخنانی گفت: پس از جنگ تحمیلی سوم این حضور فرهنگی در عرصه بینالمللی فرصت مغتنمی برای تثبیت قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی است که امید میرود با همافزایی آثار ماندگاری داشته باشد.
وی با اشاره به ارتقای کیفی این رویداد، از اعزام ۱۰۰ هنرمند و ۲۵ شخصیت برجسته کشور به روسیه خبر داد و افزود: این حضور باید در قالب یک بسته جامع شامل صنایع خلاق ، بازیهای رایانهای، مد و لباس و هنرهای تجسمی باشد به طور عملی شاهد جهشی ملموس در سطح روابط فرهنگی دو کشور باشیم و اقتدار ایران در دوران پساجنگ را به بهترین وجه روایت کنیم.