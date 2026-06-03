به گزارش ایلنا، اکبر عبدی که در تاریخ ۵ خرداد از بیمارستان مرخص شد، در ویدئویی که مسعود ده‌نمکی منتشر کرده ضمن آرزوی سلامتی برای همگان، اظهار کرد: امیدوارم همه گرفتارهای دنیا از دست طلبکارهای بی‌خود و گردن‌کلفت دنیا راحت بشوند و برای تمام مردم دنیا، ان‌شاءالله خداوند پایه ظلم را از بین ببرد.

این بازیگر در ادامه، در پاسخ به پیشنهاد ده نمکی برای همکاری در پروژه جدید سینمایی «اخراجی‌ها»ی آخر قول حضور داد.

اکبر عبدی چندی پیش بر اثر سکته قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و با طی شدن مراحل درمانی ۵خرداد از بیمارستان ترخیص شد.

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