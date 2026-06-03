مهمونی کیلومتری در قاب سیما تا فردا ادامه دارد
برنامه تلویزیونی «مهمونی کیلومتری غدیر» همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و دهه ولایت، از شبکههای مختلف سیما روی آنتن رفت و تا پنجشنبه ۱۴ خرداد ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، این برنامه با اجرای احمد اکبرنژاد، مرتضی پرنیان، امیرعلی احمدی، امیرحسین سپهری، محمدمهدی آوینی و محمد اسکندری، در قالب ویژهبرنامهای مناسبتی، مخاطبان رسانه ملی را در ایام دهه ولایت همراهی میکند. مهمونی کیلومتری محصول مرکز هنری رسانهای نهضت است و از شبکههای سه، افق، نسیم، قرآن، ورزش و چهار سیما تا فردا ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت.