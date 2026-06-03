خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سریال انیمیشن «شازده» آماده نمایش شد

سریال انیمیشن «شازده» آماده نمایش شد
کد خبر : 1793988
لینک کوتاه کپی شد.

تولید سریال ۲۴ قسمتی «شازده»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به پایان رسید و به زودی روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال انیمیشن «شازده» به کارگردانی علی گواهی، تهیه‌کنندگی مصطفی قربانی و نویسندگی آیدا حافظی در ۲۴ قسمت ۷ دقیقه‌ای آماده نمایش شد و به زودی از شبکه نهال پخش می‌شود.

این اثر تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره و با تکینک کات اوت تولید شده است.

در توضیح این سریال آماده است: در حالی که شازده به‌همراه دوستانش با مسائل تازه‌ای آشنا می‌شوند و درس‌های تازه‌ای یاد می‌گیرند، می‌خواهیم بیشتر با دنیای تک فرزندی آشنا شویم. داستان در کلان شهری رخ می‌دهد و ماجرای دوستی دو خانواده صنایی و گلپایگانی است.

مرکز انیمیشن سوره این روزها سریال‌های «نیلو و تی‌تی»، «دوستان شاد»، «بافنده بهار» و «بابابام» را برای مخاطب کودک و نوجوان روی آنتن شبکه‌های پویا و نهال دارد و به زودی آثار جدیدی را ویژه‌ی این گروه سنی روانه رسانه ملی می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی