سریال انیمیشن «شازده» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال انیمیشن «شازده» به کارگردانی علی گواهی، تهیه‌کنندگی مصطفی قربانی و نویسندگی آیدا حافظی در ۲۴ قسمت ۷ دقیقه‌ای آماده نمایش شد و به زودی از شبکه نهال پخش می‌شود.

این اثر تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره و با تکینک کات اوت تولید شده است.

در توضیح این سریال آماده است: در حالی که شازده به‌همراه دوستانش با مسائل تازه‌ای آشنا می‌شوند و درس‌های تازه‌ای یاد می‌گیرند، می‌خواهیم بیشتر با دنیای تک فرزندی آشنا شویم. داستان در کلان شهری رخ می‌دهد و ماجرای دوستی دو خانواده صنایی و گلپایگانی است.

مرکز انیمیشن سوره این روزها سریال‌های «نیلو و تی‌تی»، «دوستان شاد»، «بافنده بهار» و «بابابام» را برای مخاطب کودک و نوجوان روی آنتن شبکه‌های پویا و نهال دارد و به زودی آثار جدیدی را ویژه‌ی این گروه سنی روانه رسانه ملی می‌کند.

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