بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت مناسبت چهاردهم و پانزدهم خردادماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این مجموعه به مناسبت چهاردهم و پانزدهم خردادماه؛ سالروز ارتحال بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و قیام پانزدهم خردادماه بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم چهاردهم و پانزدهم خردادماه، دو مقطع سرنوشت‌ساز و فراموش‌نشدنی در تاریخ پرافتخار ملت ایران اسلامی است؛ روزهایی که با نام و یاد بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، قیام ملت مؤمن ایران، مبارزه با ظلم و استکبار و آغاز نهضتی الهی و مردمی گره خورده است.

پانزدهم خرداد، نقطه آغاز خیزش عظیم ملت ایران علیه استبداد، وابستگی و سلطه بیگانگان بود؛ قیامی که با هدایت حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) و حضور آگاهانه مردم انقلابی، پایه‌های رژیم طاغوت را به لرزه درآورد و زمینه‌ساز شکل‌گیری انقلاب اسلامی شد.

چهاردهم خرداد نیز یادآور عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی، احیاگر عزت امت اسلامی و بنیانگذار گفتمان مقاومت و استکبارستیزی در جهان معاصر است؛ شخصیتی الهی که با تکیه بر ایمان، مردم‌باوری و فرهنگ عاشورا، ملت ایران را از وابستگی تاریخی نجات داد و پرچم عزت و استقلال را برافراشت.

امروز در سالگرد این ایام تاریخی، ملت ایران بیش از هر زمان دیگری، عمق و حقیقت اندیشه‌های امام راحل (ره) را درک می‌کند؛ اندیشه‌ای که بر ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از مظلومان و مقابله با نظام سلطه جهانی استوار بود. آنچه امروز در منطقه و جهان شاهد آن هستیم، ادامه همان تقابل تاریخی جبهه حق و باطل است؛ تقابلی که در جریان دفاع مقدس دوم و جنگ اخیر موسوم به «جنگ رمضان» با چهره‌ای آشکارتر نمایان شد.

جنگ رمضان، نماد تداوم دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران و جبهه مقاومت بود؛ جنگی که در آن دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای، امنیتی و نظامی خود، تلاش کردند ملت ایران را تحت فشار قرار دهند و اراده مردم را تضعیف کنند، اما ملت ایران با الهام از مکتب امام خمینی (ره)، فرهنگ عاشورایی و روحیه مقاومت، بار دیگر حماسه‌ای ماندگار آفرید و نشان داد راه انقلاب اسلامی همچنان زنده و پویاست.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این ایام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای قیام پانزدهم خرداد، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بویژه سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) را نیز گرامی می‌دارد؛ شهدایی که در جریان تجاوز و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران، مظلومانه به شهادت رسیدند. بدون شک شهادت قائد امت، حضرت امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، فرماندهان رشید و سرافراز جبهه مقاومت، نیروهای مدافع امنیت و کودکان مظلوم میناب، سند دیگری بر ماهیت ضدبشری و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حامیان آن است.

جنایات گسترده علیه زنان، کودکان و مردم بی‌دفاع منطقه، حمله به مراکز غیرنظامی و استمرار سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، نه‌تنها ملت ایران را از مسیر خود بازنداشته، بلکه انسجام و وحدت جبهه مقاومت را مستحکم‌تر کرده است. بی‌تردید همان‌گونه که خون شهدای پانزدهم خرداد، نهضت اسلامی را زنده نگه داشت و به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، خون شهدای جنگ رمضان نیز موجب بیداری ملت‌های آزاده و شکست پروژه‌های استکباری دشمنان خواهد شد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت تبیین آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره)، روایت درست تاریخ انقلاب اسلامی، افشای جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به نسل‌های آینده احساس می‌شود. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این رسالت بزرگ فرهنگی و تاریخی را وظیفه‌ای راهبردی دانسته و بر استمرار جهاد تبیین و پاسداری از میراث معنوی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید می‌نماید.

ملت بزرگ ایران، با تأسی به مکتب امام خمینی (ره)، خون پاک شهیدان و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، تحت هدایت و زعامت رهبر معظم انقلاب حضرت امام سید مجتبی خامنه ای (دام ظله) همچنان استوار و متحد در مسیر عزت، استقلال و مقاومت حرکت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دشمنان این مرز و بوم، حقیقت انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت را تحریف کنند.

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