خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش زنده رقابت‌های کشتی رتبه‌بندی اتحادیه جهانی ۲۰۲۶ از شبکه سه

پخش زنده رقابت‌های کشتی رتبه‌بندی اتحادیه جهانی ۲۰۲۶ از شبکه سه
کد خبر : 1793762
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با برگزاری مرحله سوم رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی ۲۰۲۶ در مغولستان، شبکه سه سیما از چهارشنبه ۱۴ خرداد تا یک شنبه ۱۷ خرداد ماه، این مسابقات را به صورت زنده پخش خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در راستای پوشش رویدادهای مهم ورزشی، مرحله سوم رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد رتبه‌بندی اتحادیه جهانی سال ۲۰۲۶ که به میزبانی مغولستان برگزار می‌شود، به صورت زنده از شبکه سه پخش خواهد شد. 

برنامه «دایره طلایی» که به صورت ویژه به ورزش پرطرفدار کشتی می‌پردازد، رقابت‌های حساس این مرحله را از تاریخ چهارشنبه تا یک شنبه ۱۴ تا ۱۷ خرداد ماه، هر روز ساعت ۶ صبح روی آنتن خواهد برد. این مسابقات فرصتی مغتنم برای علاقه‌مندان به ورزش کشتی است تا شاهد تلاش بهترین کشتی‌گیران جهان در این رقابت‌های رده‌بندی باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی