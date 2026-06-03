پخش زنده رقابتهای کشتی رتبهبندی اتحادیه جهانی ۲۰۲۶ از شبکه سه
همزمان با برگزاری مرحله سوم رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد رتبهبندی اتحادیه جهانی ۲۰۲۶ در مغولستان، شبکه سه سیما از چهارشنبه ۱۴ خرداد تا یک شنبه ۱۷ خرداد ماه، این مسابقات را به صورت زنده پخش خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، در راستای پوشش رویدادهای مهم ورزشی، مرحله سوم رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد رتبهبندی اتحادیه جهانی سال ۲۰۲۶ که به میزبانی مغولستان برگزار میشود، به صورت زنده از شبکه سه پخش خواهد شد.
برنامه «دایره طلایی» که به صورت ویژه به ورزش پرطرفدار کشتی میپردازد، رقابتهای حساس این مرحله را از تاریخ چهارشنبه تا یک شنبه ۱۴ تا ۱۷ خرداد ماه، هر روز ساعت ۶ صبح روی آنتن خواهد برد. این مسابقات فرصتی مغتنم برای علاقهمندان به ورزش کشتی است تا شاهد تلاش بهترین کشتیگیران جهان در این رقابتهای ردهبندی باشند.