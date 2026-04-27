تردد موتورسیکلت در مسجد تاریخی عتیق اصفهان ممنوع شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی امیدعلی صادقی روز دوشنبه افزود: بر اساس بند ۹ صورت جلسه کمیته فنی پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان مورخ هفتم بهمن ۱۴۰۴ و در پی اعتراض‌های مردمی نسبت به ورود موتورسیکلت به فضای داخلی مسجد، تصمیم بر ممنوعیت تردد موتورسیکلت در این مجموعه تاریخی اتخاذ شد.

به گفته وی، این تصمیم با حضور و تصویب مدیریت بحران استانداری و با حمایت دادستان اصفهان نهایی شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان اظهار داشت: اجرایی شدن این مصوبه با همکاری مدیر ناحیه ویژه تاریخی شهرداری و شهرداری منطقه سه اصفهان انجام می‌شود.

صادقی با تأکید بر ضرورت صیانت از حرمت و اصالت مسجد جامع، افزود: این تصمیم در راستای حفاظت از میراث فرهنگی، تأمین امنیت گردشگران و حفظ شأن مذهبی و تاریخی این مجموعه تاریخی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، مسجد جامع عتیق اصفهان یکی از کهن‌ترین و ارزشمندترین بناهای تاریخی ایران است. این بنا با قدمت هزار و ۳۰۰ سال است که در فهرست آثار جهانی قرار دارد.

مکانی که مسجد جامع عتیق اصفهان بر بنیان آن ساخته شده، یک آتشکده بوده است اما قدمت این مسجد تاریخی و بزرگ ایران به قرن دوم هجری باز می‌گردد. این مسجد مجموعه‌ای از معماری دوران ایلخانی، سلجوقی، مظفری، تیموری، صفوی و قاجار است که همین امر باعث شده آن را موزه معماری ایران بدانند.

مسجد جامع عتیق در شمار پنج مسجد باشکوه تاریخ معماری دنیا و در فهرست آثار جهانی قرار دارد.

این مسجد دارای ۲ گنبد ارزشمند به نام تاج‌الملک و نظام‌الملک است که هر دو با «سبک معماری رازی» بنا شده‌اند اما گنبد تاج‌الملک یا خاکی، کوچک‌تر از نظام‌الملک است و از نظر ظرافت و تناسب بر آن برتری دارد.

