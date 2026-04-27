«تهران ۲۰» سراغ پلهای آسیبدیده جنگ میرود
همزمان با روز ایمنی حمل و نقل، بررسی محورها و پلهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا، «رضا اکبری»، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، امشب در برنامه، به بررسی محورها و پلهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، حوادث جادهای، نقاط حادثهخیز کشور و تصادفات نوروزی خواهد پرداخت.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «علی مروی» و «محمدرضا سلمانی»، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران سیما میرود.