راهیابی «ربین و لکلکها» به جشنواره فیلمهای کردی آمستردام
فیلم مستند «ربین و لکلکها» به بخش رسمی جشنواره فیلمهای کردی آمستردام راه یافت.
به گزارش ایلنا، فیلم مستند «ربین و لکلکها» به کارگردانی نوراله فتاحی و تهیه کنندگی محمدجواد امیرانی با حمایت و نظارت شبکه الجزیره مستند، در نخستین نمایش جهانی خود، به بخش رسمی جشنواره فیلمهای کردی آمستردام راه یافت.
این جشنواره از ۸ تا ۱۰ می برگزار میشود و این اثر خانه مستند برای نخستینبار در برابر مخاطبان بینالمللی به نمایش درمیآید.
فیلم در روستاهای کوهستانی غرب ایران میگذرد؛ جایی که هر سال، با نزدیکشدن زمستان و آغاز مهاجرت لکلکها، مردم روستا برای این پرندگان مهاجر آشیانه میسازند و میزبان آنها میشوند.
در مرکز این روایت، ربین، دانشآموزی روستایی، ایستاده است؛ پسر بچهای با عشقی عمیق به حیوانات که برخلاف باور خانوادهاش، نمیتواند در برابر سقوط جوجهلکلکها از آشیانه بیتفاوت بماند. او سال گذشته برای نجات یکی از آنها ناکام ماند، اما امسال دوباره چشم به آشیانهها دوخته است...
این مستند روایتی انسانی، شاعرانه و تکاندهنده از همزیستی انسان و طبیعت است؛ فیلمی درباره شفقت، سنت، غریزه، و پرسشی دشوار: آیا نجات جان یک موجود زنده، دخالت در طبیعت است یا ادامه مسئولیت انسانی ما؟