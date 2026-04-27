«احمد» به اکران آنلاین رسید
فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، سهشنبه ۸ اردیبهشت در فیلمنت اکران آنلاین میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبینوری و تهیهکنندگی حبیب والینژاد از ساعت ۱۸ سهشنبه ۸ اردیبهشت در پلتفرم فیلمنت اکران آنلاین خود را آغاز میکند.
این اثر از دی ماه ۱۴۰۴ به نمایش عمومی درآمد و اکنون پس از ۴ ماه با جذب بیش از ۱۶۰ هزار مخاطب و فروش بیش از ۱۰ میلیارد تومان به اکران خود در سینماها پایان داد.
«احمد» که بر اساس روایتی واقعی ساخته شده است، به حماسه ناگفته شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت نخست و پرالتهاب زلزله مهیب بم به عنوان یک حادثه تراژیک ملی میپردازد.
تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیلزاده، عماد درویشی و... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
«احمد»، محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، نخستینبار در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و برنده سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی، بهترین جلوههای ویژه بصری و جایزه ویژه گوهرشاد شد.