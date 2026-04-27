ارکستر ملی ایران به استقبال خلیج فارس میرود
روایتی از رشادت دلیر مردان
ارکستر موسیقی ملی ایران همزمان با روز ملی خلیجفارس اجرایی را با عنوان «آن آبی ایرانی» بروی صحنه میرود. .
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران با رهبری همایون رحیمیان و آواز حسین علیشاپور، همزمان با روز ملی خلیجفارس اجرایی را با عنوان «آن آبی ایرانی» بروی صحنه میبرد.
این برنامه روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ در تالار وحدت برگزار میشود و با رویکردی ملی، بر پاسداشت هویت ایرانی و جایگاه تاریخی و فرهنگی خلیجفارس تأکید دارد. «آن آبی ایرانی» تلاش دارد تا در قالب موسیقی، روایتگر پیوند عمیق مردم این سرزمین با خلیجفارس و یادآور رشادتها و ایستادگی دلیرمردانی باشد که در طول تاریخ، برای پاسداری از ایران جانفشانی کردهاند.
این اجرا با بهرهگیری از ظرفیتهای موسیقی ملی، فضایی آکنده از احساس، غرور ملی و همدلی میآفریند و میکوشد تا صدای یکپارچهای از عشق به وطن را در دل مخاطبان طنینانداز کند؛ نوایی که در روزی به نام خلیجفارس، بار دیگر بر هویت، تاریخ و شکوه ایران تأکید دارد.
