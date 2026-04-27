حضور اهالی صنعت مد و لباس در تجمع «تار و پود وطن»
اهالی صنعت مد و لباس در تجمع «تار و پود وطن»، شامگاه سهشنبه ۸ اردیبهشت در تجمع «تار و پود وطن» شرکت میکنند.
به گزارش ایلنا، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، همزمان با شب میلاد باسعادت حضرت امام رضا (ع)، از طراحان، تولیدکنندگان، هنرمندان، ویژندها و دوستداران هنر صنعت مد و لباس دعوت میکند تا همراه با اقشار مختلف مردم، در تجمع مردمی «تار و پود وطن» حضور داشته باشند.
این گردهمایی فرصتی برای تجدید میثاق با مامِ میهن و نمایش جلوههای اصیل فرهنگ و میهندوستی در فضایی آکنده از همدلی، ایمان و همبستگی ملی است.
این گردهمایی شامگاه سهشنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۲۰ تا ۲۱ در ضلع شمال غرب میدان ولیعصر (عج) تهران برگزار خواهد شد.
حضور پرشور فعالان زیست بوم مد و لباس کشور در این آیین مردمی، نمادی از زیبایی، ایمان و مهرِ میهن است.