حضور اهالی صنعت مد و لباس در تجمع «تار و پود وطن»

به گزارش ایلنا، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، همزمان با شب میلاد باسعادت حضرت امام رضا (ع)، از طراحان، تولیدکنندگان، هنرمندان، ویژندها و دوستداران هنر صنعت مد و لباس دعوت می‌کند تا همراه با اقشار مختلف مردم، در تجمع مردمی «تار و پود وطن» حضور داشته باشند.

این گردهمایی فرصتی برای تجدید میثاق با مامِ میهن و نمایش جلوه‌های اصیل فرهنگ و میهن‌دوستی در فضایی آکنده از همدلی، ایمان و همبستگی ملی است.

این گردهمایی شامگاه سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۲۰ تا ۲۱ در ضلع شمال غرب میدان ولیعصر (عج) تهران برگزار خواهد شد.

حضور پرشور فعالان زیست بوم مد و لباس کشور در این آیین مردمی، نمادی از زیبایی، ایمان و مهرِ میهن است.

