جایزه نقد دوزیست در ایستگاه پایانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی موسسه دوزیست، دومین شب نقد تهران و مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه نقد چهارشنبه ۹ اردیبهشت از ساعت ۲۰ در باغ فردوس تهران برگزار می‌شود.

این مراسم که اجتماع منتقدان و هنرمندان حول موضوع وطن است، هم‌زمان با اختتامیه سومین دوره جایزه نقد با موضوع نقد آثار چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار می‌شود. هیئت داوران این دوره از رقابت‌های جایزه نقد، متشکل از اکبر نبوی، محمدتقی فهیم و میلاد دخانچی بودند. آثار برگزیده و ممتاز از میان ۲۴۰ اثر، انتخاب شده و در این مراسم جوایز خود را دریافت می‌کنند.

دومین شب نقد تهران به همت موسسه فرهنگی دوزیست و با مشارکت موزه سینما و کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/