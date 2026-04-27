مراسم بزرگداشت شهید لاریجانی برگزار میشود
مراسم برزگداشت شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزند ایشان با عنوان «بنده خدا، عزیز مردم» برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت شهادت دکتر علی لاریجانی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرزند برومندشان با عنوان "بنده خدا ، عزیز مردم " به دست دشمن آمریکایی - صهیونیستی که داغی سنگین بر دل مردم دلیر ایران نهاد و از چهرههای برجسته و اثرگذار حوزه فرهنگ، اندیشه و سیاست کشور به شمار میرفت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اصحاب فرهنگ ، هنر ، رسانه و سیاست برگزار میشود.
زمان : ساعت ۱۵ ، شنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
مکان : تالار وحدت