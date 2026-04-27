ساخت قرارگاه دائمی اربعین برای زائران افغانستانی در دوغارون

به گزارش ایلنا و به نقل از فرمانداری تایباد، حسین جمشیدی در جلسه ستاد عتبات عالیات با بیان اینکه ستاد عتبات عالیات کشور ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت قرارگاه دائمی اربعین در مرز دوغارون تخصیص داد، افزود: با توجه به افزایش همه‌ساله ورود شمار زائران افغانستانی برای عزیمت به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات، ساخت این مکان فرهنگی در معبر رسمی دوغارون ضرورت دارد که در مرحله مطالعات آن زمینی به مساحت پنج هکتار پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۳ و در بازه زمانی عزاداری‌های پایانی ماه صفر، افزون بر ۶۳ هزار زائر افغانستانی برای سفر به عراق از طریق مرز رسمی دوغارون وارد جمهوری اسلامی ایران شدند، سال گذشته زائری از سمت دوغارون برای این سفر معنوی وارد ایران نشد.

فرماندار تایباد بیان کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و در اختیار داشتن امکانات درشان زائران کشور همسایه افغانستان نیاز به اعتبارات ملی دارد و نگاه ویژه دستگاه‌های متولی کشوری را می‌طلبد.

وی گفت: مرز دوغارون نخستین چشم‌انداز به جمهوری اسلامی ایران برای اتباع افغانستانی است که باید بستر حضور و سفر آسان عاشقان و دلدادگان افغانستانی در ماه‌های محرم و صفر از این مرز به سمت مشهد و عتبات عالیات از سوی همه نهاده‌های متولی کشور، استانی و محلی فراهم شود.

جمشیدی با اشاره به اینکه مرز دوغارون مهم‌ترین دروازه برای ورود مسافران و زائران افغانستانی کربلا محسوب می‌شود که باید از همه ظرفیت‌های لازم برای تکریم آن‌ها استفاده کرد، اظهار کرد: در ۹ سال گذشته و در ماه‌های محرم و صفر و روزهای ورود اتباع افغانستانی به دوغارون برای عزیمت به سفر زیارتی کربلا، خیران شیعه و اهل سنت این خطه مرزی پای کار بودند و زمینه سفری بدون دغدغه را برای زائران این کشور همسایه آماده کردند.

شهرستان ۱۴۵ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

