کارگاه «تون و طبس» برگزار شد/ حمایت از هنرمندان، اولویت سازمان فرهنگی هنری است

به گزارش ایلنا، کارگاه خلق اثر «تون و طبس» با موضوع دومین شکست عملیات زمینی آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران همزمان با سالروز حادثه طبس عصر یکشنبه با حضور محمدباقر اعلمی رییس سازمان فرهنگی هنری، محمد خراسانی‌زاده معاون هنری و جمعی از هنرمندان در خانه کاریکاتور ایران برگزار شد.

در این کارگاه یک‌روزه اساتید کارتون، کاریکاتور و انیمیشن از جمله احمد عربانی، علی قناعت، سجاد جعفری، امیر دهقان، محمدعلی خلجی، ندا خداوردی، بهرام عظیمی، شهرام شیرزادی، حسین رحیم‌خانی و… دور هم جمع شدند و به تولید اثر دست زدند.

محمدباقر اعلمی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در حاشیه این رویداد در جمع خبرنگاران گفت: پس از هجوم دشمنان و رخدادهای مهمی که کشور با آن مواجه شد، همه اقشار جامعه به سهم خود در میدان حضور یافتند و هنرمندان نیز همچون سایر گروه‌ها نقش‌آفرینی کردند.

اعلمی با اشاره به اهمیت سالروز حادثه طبس گفت: امروز و در این کارگاه که همزمان با سالروز واقعه طبس در سال ۱۳۵۸ و شکست مفتضحانه نیروهای آمریکایی در صحرای طبس برگزار می‌شود، بیش از ۲۵ نفر از اساتید و هنرمندان برجسته کاریکاتور به‌صورت حضوری حضور دارند و تعدادی دیگر نیز به‌صورت مجازی در حال طراحی آثار هستند که در نهایت مجموعه این آثار در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم مردم قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره نقش کاریکاتور در روایتگری حوادث اظهار کرد: موضوع روایتگری یکی از نیازهای جدی کشور است که تا حدی مغفول مانده و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کاریکاتور به‌عنوان هنری تأثیرگذار می‌تواند روایت‌های تاریخی و وقایع مهم را به شکلی ماندگار و قابل فهم برای عموم مردم بیان کند.

اعلمی ادامه داد: جنایاتی که دشمنان علیه مراکز غیرنظامی از جمله مدارس، مراکز علمی و پزشکی انجام داده‌اند، موضوعاتی است که باید از طریق هنر روایت و برای نسل‌های آینده ثبت شود.

وی با بیان اینکه حمایت از هنرمندان یکی از اولویت‌های این سازمان است، افزود: سازمان فرهنگی هنری تلاش دارد در شرایط مختلف، بستر لازم برای تولید، عرضه و ماندگاری آثار هنری را فراهم کند و از هنرمندانی که بدون چشم‌داشت در این مسیر فعالیت می‌کنند، حمایت کند.

رییس سازمان فرهنگی هنری همچنین به برنامه‌های هنری در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در میدان ولیعصر (عج) که به‌عنوان پاتوق اصلی برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از فعالیت‌های هنری و فرهنگی طراحی شده است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با برگزاری جشن‌های مرتبط با مناسبت‌های مذهبی از جمله برنامه‌های امام رضایی، مجموعه‌ای از رویدادهای هنری با محوریت هنر طراحی شده است و تلاش داریم زمینه حضور هنرمندان در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری را فراهم کنیم.

رییس سازمان فرهنگی هنری تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها، ایجاد پیوند میان مردم و هنرمندان و فراهم کردن بستری برای شکل‌گیری تعامل فرهنگی و هنری در سطح جامعه است تا از این طریق، هنر بتواند نقش مؤثری در روایت واقعیت‌ها و تقویت روحیه مقاومت ایفا کند.

محمد خراسانی‌زاده، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری نیز در جمع خبرنگاران گفت: ان‌شاءالله خروجی‌های این رویداد برای دنیا مخابره خواهد شد.

وی ادامه داد: بسیاری از کارتونیست‌های ایران در این ایام فعال بوده‌اند. حتی مواردی وجود دارد که در خیابان‌ها و میادین، جایی که مردم به‌صورت شبانه و حدود دو ماه حضور دارند، هنرمندان کارتونیست در همان‌جا برای مردم طراحی می‌کنند.

خراسانی‌زاده تصریح کرد: برداشت من این است که در اغلب روزهای گذشته از جنگ، حداقل دو تا سه اثر جذاب از کارتونیست‌های ایرانی و غیرایرانی دیده شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این هنر برای دیده‌شدن در سطح جهانی است. استقبال در میان مخاطبان عمومی، حتی کسانی که متخصص هنر نیستند، بسیار چشمگیر بوده است.

وی افزود: آنچه ما می‌توانستیم انجام دهیم این بود که خانه کاریکاتور به‌عنوان یک عامل محرک و پیشران عمل کند تا کارتونیست‌ها بتوانند آثار خود را ارائه دهند و تعامل و فعالیتشان تداوم پیدا کند. این رویدادی که امروز در آن حضور داریم، بیش از آن که صرفاً به اثر و محتوا مربوط باشد، بهانه‌ای برای گردهمایی هنرمندان است.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری در پایان تأکید کرد: امروز هنرمندان گردهم آمده‌اند تا موضع خود را در حمایت از کشورشان بیان کنند. این تعاملی که شکل گرفته است، به ما کمک می‌کند تا در خانه کاریکاتور به نمایندگی از کارتونیست‌ها، پیگیر مسائل و مطالبات آن‌ها که کاملاً به‌حق است، باشیم و در این شرایط نسبت به پیگیری آن‌ها اقدام کنیم.

