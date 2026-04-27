ایران و بنگلادش نشست مشترک بررسی ابعاد حقوقی جنگ را برگزار میکنند
سیدرضا میرمحمدی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش و سید ابوالمعظم، دبیر کل سازمان غیر دولتی (NGO) صلح سبز بنگلادش دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش با دبیرکل سازمان صلح سبز این کشور، دو طرف درباره همکاریهای مشترک در زمینه تنویر افکار عمومی نسبت به ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتوگو کردند.
رایزن فرهنگی ایران با تقدیر از حضور دبیرکل سازمان صلح سبز در محل نمایندگی فرهنگی کشورمان، پیشنهاد برگزاری نشستی علمی مشترک با مشارکت دو طرف برای بررسی و تبیین ابعاد حقوقی این جنگ را مطرح کرد.
وی افزود: در این نشست که پوشش رسانهای هم داشته باشد، تهاجم غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از منظر حقوقی تبیین گردد.
میرمحمدی تاکید کرد: حمله نظامی گسترده و غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی که مصداق آشکار نقض حقوق بینالملل، جنایت جنگی و زیر پا گذاشتن همه اصول و ملاحظات انسانی و اخلاقی است، مسئولیتی خطیر بر دوش همگان خصوصا فعالان حوزه حقوق بشر و حقوق بینالملل مینهد تا بیتفاوت از کنار این جنایتهای فاجعه بار و ضد بشری نگذرند و به مسئولیتهای انسانی خود عمل کنند.
سید ابوالمعظم دبیرکل سازمان غیر دولتی «صلح سبز» بنگلادش با اظهار تاسف از جنگ تحمیلی و غیر قانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایتهای صورت گرفته از سوی آنها در این جنگ که به شهادت رهبر معظم انقلاب، دانش آموزان و معلمان مدرسه میناب، تعدادی از مقامات و فرماندهان نظامی و نیز صدها تن از مردم عادی منجر شد، آمادگی خود را برای برگزاری چنین نشستی اعلام کرد.
در پایان بخش این دیدار مقرر شد در خصوص مکان و زمان این نشست پیگیریهای لازم صورت گیرد و پس از نتیجه گیری نهایی نسبت به برگزاری آن اقدام گردد.