روایت ایراندخت منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، روایت ایراندخت؛ نوشته زهرا کوهساری در ۶۴ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

این کتاب روایتی است داستان گونه از زندگی، مجاهدت و کنشگری دختران شهیده زن دفاع مقدس که میتواند به عنوان الگویی برای دختران نوجوان جامعه امروزی معرفی شوند. نویسنده در مقدمه کتاب خاطر نشان می‌کند؛ «در این کتاب تلاش شده است با معرفی زنان و دختران تاثیرگذار در نقش‌های اجتماعی و خانوادگی در جامعه ایران در کشاکش جنگ تحمیلی و سال‌های دفاع مقدس اجتماعی از نقش زن در ساخت تمدن نوین اسلامی ارائه شود زیرا تحلیل جامعه وابسته به تحلیل عناصر جامعه است و زن نیز از آنجایی که از عناصر جامعه به شمار می‌رود معرفی جایگاه و بیان میزان اثربخشی او در جامعه در تحلیل آن جامعه نقش به سزایی دارد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: « دست‌های ناهید را با طناب بسته بودند اما نگاهش هنوز آزاد بود؛ پر از آتش و زندگی. یکی از بعثی‌ها با تمسخر گفت: اگر التماس کنی شاید ببخشیمت…

لبخند آرامی روی لبانش نشست و آرام پاسخ داد: من برای زندگی پیش تو زانو نمی‌زنم…

صدای خنده شیطان در کوهستان پیچید و بعد سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت…»

این کتاب مناسب سن مخاطبین ۱۳ تا ۱۸ سال با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۱۰۵هزارتومان منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی (۶۵۶ و۶۵۷) تماس حاصل فرمایند.

انتهای پیام/