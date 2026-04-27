ثبت حدود ۲۴ هزار درخواست در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۳۷۳۹ درخواست اطلاعات از سوی شهروندان در سامانه ثبت شده است. این گزارش، وضعیت پاسخگویی ۳۰۷۱ نهاد، دستگاه و سازمان را از نظر تعداد درخواست‌های دریافت‌شده، میزان پاسخ‌ها، زمان پاسخگویی و درصد تحقق تعهدات قانونی به‌صورت تفکیکی ارائه می‌کند. در این گزارش، عملکرد دستگاه‌های قوه مجریه، قوای مجریه و مقننه به‌صورت تفکیکی و نیز موسسات خصوصی، نهادهای انقلابی، بیمه‌ها، فدراسیون‌های ورزشی، بانک‌ها، کانون‌های صنفی، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی و… مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

مطابق آمار منتشر شده، نهادها و سازمان‌ها به طور میانگین به ۹۰ درصد درخواست‌های ثبت‌شده رسیدگی کرده‌اند. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی موسسات عمومی یا خصوصی موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به درخواست‌های شهروندان پاسخ ارائه کنند. در عین حال، ۳۷ درصد پاسخ‌های ثبت‌شده از سوی درخواست‌کنندگان منجر به اعلام نارضایتی شده است.

با این حال، پس از بازبینی موسسات مربوطه و ارائه مشاوره از سوی دبیرخانه کمیسیون، به ۶۴ درصد شکایات ثبت‌شده پاسخ دوباره ارائه شده است. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون، متقاضیان تا ۲۰ روز پس از دریافت پاسخ، فرصت دارند اعتراض یا نارضایتی خود را نسبت به پاسخ دستگاه مربوطه در سامانه ثبت کنند.

فایل کامل گزارش عملکرد از طریق بخش «اسناد منتشرشده» در پایگاه اطلاع‌رسانی کمیسیون در دسترس عموم قرار دارد. همچنین گزارش‌های کلی پاسخگویی از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به‌صورت تفکیکی و دستگاهی، در صفحه اصلی سامانه برای مشاهده عموم منتشر شده است.

تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار سند حاوی اطلاعات نیز به‌صورت داوطلبانه از سوی موسسات در بخش اسناد سامانه منتشر و در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

