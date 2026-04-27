تخفیف ۲۵درصدی برای خریداران نمایشگاه کتاب

مدیر خانه کتاب و ادبیات جزئیات میزان تخفیف تعلق گرفته به خریداران در سی و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم حیدری مدیر خانه کتاب و ادبیات دربارهٔ میزان تخفیف در نظر گرفته شده برای خریداران در نمایشگاه کتاب گفت: در این دوره، ناشران ۱۵ درصد تخفیف برای محصولات خود در نظر گرفته‌اند و ۱۰ درصد یارانه نیز از سوی مرکز اختصاص یافته است.

وی گفت: همچنین خدمات پستی به صورت همگانی برای ارسال کتاب‌ها در نظر گرفته شده تا ارسال برای مخاطبان تسهیل شود.

گفتنی است سی و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران از ۲۳ اردیبهشت تا ۲ خرداد به صورت مجازی برگزاری می‌شود.

