تخفیف ۲۵درصدی برای خریداران نمایشگاه کتاب
مدیر خانه کتاب و ادبیات جزئیات میزان تخفیف تعلق گرفته به خریداران در سی و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم حیدری مدیر خانه کتاب و ادبیات دربارهٔ میزان تخفیف در نظر گرفته شده برای خریداران در نمایشگاه کتاب گفت: در این دوره، ناشران ۱۵ درصد تخفیف برای محصولات خود در نظر گرفتهاند و ۱۰ درصد یارانه نیز از سوی مرکز اختصاص یافته است.
وی گفت: همچنین خدمات پستی به صورت همگانی برای ارسال کتابها در نظر گرفته شده تا ارسال برای مخاطبان تسهیل شود.
گفتنی است سی و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران از ۲۳ اردیبهشت تا ۲ خرداد به صورت مجازی برگزاری میشود.