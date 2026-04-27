تکریم مدیران موزه ملی انقلاب اسلامی؛ تقدیر از کسانی که در مسیر حفظ تاریخ انقلاب گام برداشته‌اند
مراسم ویژه تکریم از معاونین و مدیران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به مناسبت پایان دوره فعالیت آن‌ها، با حضور جمعی از معاونین و مدیران این مجموعه فرهنگی در سالن قصر شیرین برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مراسم آیین تکریم و قدردانی از جمعی از معاونین و مدیران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت پایان دوره کاری آن‌ها در سالن قصر شیرین این موزه برگزار شد. این مراسم با حضور دکتر علی اصغر جعفری، مدیرعامل موزه، و جمعی از معاونین، مدیران موزه در فضایی صمیمی برگزار شد تا از تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه مسئولین مختلف این مجموعه که در طی سال‌ها مسئولیت‌های خود را به انجام رسانده‌اند، قدردانی به عمل آید. 

در این آیین، حاج اصحاب کریمی، معاون امور مناطق و شهرستان‌های موزه، سرهنگ علیرضا قنبری و سید جعفر بنی هاشمی مدیران بازرسی، مهدیه رستمی، مدیر آموزش و پژوهش، که به پایان دوره کاری خود در این موزه رسیدند، به عنوان چهره‌های تأثیرگذار در ارتقاء فعالیت‌های موزه و پیشبرد اهداف فرهنگی این مجموعه مورد تقدیر قرار گرفتند. 

دکتر جعفری در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات این مدیران، بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در موزه تأکید کرد و گفت: موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در کنار حفظ تاریخ و آثار ارزشمند انقلاب اسلامی، مسئولیت خطیری در انتقال مفاهیم و پیام‌های این دوران به نسل‌های آینده دارد. مدیران و معاونین این مجموعه با تلاش‌های خود در بخش‌های مختلف، نقش به سزایی در ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت‌های موزه ایفا کرده‌اند. 

مدیرعامل موزه همچنین افزود: نقش معاونین و مدیران در توسعه فعالیت‌های موزه‌ها و گسترش همکاری‌ها با دیگر نهادهای فرهنگی کشور بسیار حیاتی است و باید همواره در مسیر تعالی و پیشرفت این مجموعه حرکت کنیم.

