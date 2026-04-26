بیش از ۱۰۰۰ اثر به پویش «هنر برای ایران» ارسال شد
مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام پایان مهلت فراخوان ملی تولید آثار هنری (پویش هنر برای ایران) با محوریت جنگ رمضان گفت: بیش از یک هزار اثر به این پویش ارسال شد و به زودی داوری آثار انجام میشود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین اسماعیلی با اعلام این خبر اظهار کرد: این نهاد، در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم، شهادت آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر معظم انقلاب و هموطنان عزیزمان در حملات نیروهای آمریکایی صهیونیستی به میهن عزیزمان و در محکومیت این تجاوز ددمنشانه، فراخوان ملی تولیدآثار هنری با عنوان «پویش هنر برای ایران» را در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی سوم منتشر کرد.
وی گفت: این فراخوان در دو بخش؛ مراکز آموزش هنر (آموزشگاههای آزاد هنری، هنرستانهای هنرهای زیبا و مراکز مهارتی) و بخش آزاد (ویژه سایر هنرمندان) با موضوعهایی همچون انسجام ملی، افزایش روحیه اجتماعی و تابآوری، فرهنگ مهرورزی، همدلی و هم هوایی، میهندوستی، امیدآفرینی و انگیزهبخشی، مستندنگاری و روایت حقیقت، رهبر شهید و ایثار و شهادت منتشر شد.
اسماعیلی درباره اهداف و موضوعات فراخوان بیان کرد: نقشآفرینی هنرمندان در دفاع از میهن اسلامی، تولید آثار هنری برای ماندگار کردن سلحشوریهای ملی ایرانیان در مقابله با تجاوز بیگانگان، به تصویر کشیدن جنایات دشمنان قسم خورده ایران اسلامی و تقویت همدلی و مقاومت با استفاده از ابزار هنر از جمله اهداف این فراخوان بود.
مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهارداشت: بخشهای هنری فراخوان «پویش هنر برای ایران» شامل هنرهای تجسمی در رشتههای نقاشی آزاد (رنگ روغن، آبرنگ، مداد رنگی، سیاه قلم، ترکیب مواد)، تصویرسازی؛ با رویکرد روایی و داستانی، عکس؛ شامل دو بخش: عکسهای مستند از مراسم و آیینهای بزرگداشت، جنایات جنگی، زندگی در ایام جنگ و عکسهای مفهومی با موضوع فراخوان، گرافیک (پوستر، تایپوگرافی)، هنرهای دیجیتال، کاریکاتور و خوشنویسی، حوزه موسیقی در رشتههای موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک و بخش نوشتار در رشتههای نمایشنامه و طرح نمایشی، شعر، داستان کوتاه و داستانواره بود.
وی افزود: شرکت برای تمامی هنرمندان، اساتید، هنرجویان و هنرآموزان مراکز آموزش هنری سراسر کشور آزاد بود و پایان فروردین ماه آخرین مهلت ارسال آثار اعلام شده بود که خوشبختانه با استقبال هنرجویان و هنرمندان سراسر کشور بیش از یک هزار اثر به این فراخوان ارسال شد.
اسماعیلی بیان کرد: به زودی کار داوری آثار ارسالی انجام خواهد شد و تقدیر از آثار برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده نقدی به آثار برگزیده، برپایی نمایشگاه از آثار منتخب، چاپ آثار در قالب کتاب، مجموعه آثار هنری و یا آلبوم معرفی برگزیدگان در رسانههای ملی و خبرگزاریها انجام میشود.