پخش انیمیشن «ببعی شجاع» از شبکه پویا
انیمیشن «ببعی شجاع» با محوریت مفاهیم تربیتی و روایت دنیای کودکانه، از شبکه پویا پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، انیمیشن «ببعی شجاع» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیهکنندگی محمدمهدی مشکوری با تمرکز بر مفاهیمی چون شجاعت، رشد فردی و مواجهه با ترس ساخته شده است.
این اثر روایتگر زندگی ببعی و ببعو است. «ببعی شجاع» تلاش دارد مفهوم شجاعت را در قالب ایستادگی و ادامه مسیر با وجود ترس برای مخاطب کودک به تصویر بکشد.
این انیمیشن با هدف تولید محتوای بومی در حوزه کودک، پیامهای تربیتی و اخلاقی را بهصورت غیرمستقیم به مخاطبان منتقل میکند.
انیمیشن «ببعی شجاع» محصول مرکز نوجوان و کودک سازمان هنری رسانهای اوج است که در ۶ قسمت به تولید رسیده و هرروز روی آنتن شبکه پویا میرود.