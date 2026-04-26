تا اطلاع ثانوی قیمت بلیت سینما افزایش ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دومین جلسه شورای صنفی روز یکشنبه 6 اردیبهشت با حضور مهدی کرم پور (دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای‌عالی تهیه کنندگان)، مجتبی بهزادیان (مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی)، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه افزایش قیمت بلیط مطرح شد و طبق نظر شورا تا اطلاع ثانوی، افزایش صورت نمی‌گیرد.

همچنین اکران فیلم‌های «ملکه آلیشون» ، «دو روزدیرتر»، «احمد» و «دختربرقی» در تاریخ 9 اردیبهشت به پایان می‌رسد.

