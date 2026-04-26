در دومین جلسه شورای صنفی مصوب شد:

تا اطلاع ثانوی قیمت بلیت سینما افزایش ندارد

تا اطلاع ثانوی قیمت بلیت سینما افزایش ندارد
دومین جلسه شورای صنفی نمایش در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضا در خانه سینما برگزارشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، دومین جلسه شورای صنفی روز یکشنبه 6 اردیبهشت با حضور مهدی کرم پور (دبیر شورای صنفی نمایش و نماینده شورای‌عالی تهیه کنندگان)، مجتبی بهزادیان (مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی)، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران) و فاطمه امیرآبادی (نماینده سامانه سمفا) در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه افزایش قیمت بلیط مطرح شد و طبق نظر شورا تا اطلاع ثانوی، افزایش صورت نمی‌گیرد.

همچنین اکران فیلم‌های «ملکه آلیشون» ، «دو روزدیرتر»، «احمد» و «دختربرقی» در تاریخ  9 اردیبهشت به پایان می‌رسد.

