علی قمصری: این صدای امید است!
علی قمصری (آهنگساز و نوازنده تار) بخشی از نوازندگی خود در کنسرت سال گذشتهاش در زوریخ را با متنی امیدبخش منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن علی قمصری که در روزهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تهدید زیرساختهای ایران توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با رفتن به نیروگاه برق دماوند و تارنوازی نامش بر سر زبانها افتاد، آمده است: «در دل این همه سر و صدا، هنوز صدایی به آرامی زمزمه میکند: راه درست همیشه آسان نیست…
اما برای مردم، برای فردا، برای صلح، باید روشنترین را انتخاب کنیم، حتی وقتی بادها به سمت آن بوزند.
این صدای امید است، برای سرزمینی شایسته».