به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، مصطفی حائری درخصوص تجربه تهیه این برنامه توضیح داد: در فضای «مدرسه تلویزیونی ایران» تلاش کردیم دروس دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف، به‌صورت فشرده، اما کامل به آن‌ها ارائه شود. هدف ما این بود که با توجه به زمان محدودی که در اختیار داریم، بتوانیم تمام دروس را پوشش دهیم و در عین حال مطلب مهمی از قلم نیفتد.

حائری تصریح کرد: مبنای کار ما، بودجه‌بندی رسمی وزارت آموزش‌وپرورش است؛ یعنی بر اساس اینکه مثلاً هرساله در فروردین، در هر پایه تحصیلی کدام مباحث باید تدریس شود، برنامه‌ریزی کرده‌ایم و دقیقاً مطابق همان سرفصل‌ها، با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش، تولید محتوا انجام می‌دهیم. به‌این‌ترتیب، هرروز دروس مقاطع مختلف روی آنتن است. درواقع تدریس‌ها در «مدرسه تلویزیونی ایران» درست مانند شرایطی است که دانش‌آموزان به‌صورت حضوری به مدرسه می‌روند.

این تهیه‌کننده درباره تفاوت‌های این دوره از «مدرسه تلویزیونی ایران» افزود: در مقایسه با دوره‌های قبلی، چند تغییر و تقویت مهم داشته‌ایم. یکی از آن‌ها استفاده از معلمان باتجربه، خبره و دارای شیوه‌های تدریس جذاب است. به‌ویژه در مقطع دبستان، برخی از دبیران علاوه بر تدریس، از ابزارهایی مثل عروسک، آزمایش‌های ساده و روش‌های خلاقانه استفاده می‌کنند تا فرایند یادگیری برای بچه‌ها شیرین‌تر و ماندگارتر شود.

وی تأکید کرد: در کنار «مدرسه تلویزیونی ایران»، از ابتدای عید نوروز ۱۴۰۵ مسابقه‌ای به نام «حروف دانش» نیز در شبکه آموزش راه‌اندازی کرده‌ایم. این مسابقه به‌صورت برخط و از طریق پیام‌رسان «شاد» برگزار می‌شود.

حائری بیان کرد: سؤالات این مسابقه بر اساس مباحث پایه‌های پنجم تا نهم طراحی شده است تا هم به مرور و تثبیت آموخته‌های دانش‌آموزان کمک کند و هم فضایی جذاب و رقابتی برای آن‌ها ایجاد شود. برای این مسابقه، جوایز درخور توجهی ازجمله جایزه ۱۰ میلیون تومانی شبانه برای دانش‌آموزان برگزیده در نظر گرفته شده است.

حائری درخصوص انتخاب معلمان برای حضور در «مدرسه تلویزیونی ایران» گفت: فرایند اصلی انتخاب معلمان بر عهده خود وزارت آموزش‌وپرورش و ادارات کل آن بوده است و ما در انتخاب نقشی نداشته‌ایم. وزارتخانه با سازوکارهای داخلی خود، دبیران برتر را معرفی کرده است. این معلمان کسانی هستند که در حوزه‌های مختلف مانند تألیف یا همکاری در تدوین کتاب درسی، یا کسب رتبه در جشنواره‌های طرح درس، برتر شناخته شده‌اند. این معلمان به ما معرفی شدند و ما با آن‌ها هماهنگی‌های لازم را برای حضور در مدرسه تلویزیونی انجام دادیم تا با فضای تدریس تلویزیونی آشنا شوند و بر همان اساس برنامه‌ها ضبط شود.

این تهیه‌کننده درباره تولید محتوای جدید و استفاده از تولیدات فصل‌های قبلی برنامه نیز عنوان کرد: «مدرسه تلویزیونی ایران» کاملاً با ضبط‌های جدید پیش می‌رود و از آرشیو قبلی استفاده نمی‌کند. «مدرسه تلویزیونی ایران» از ایام ناآرامی‌های پیشین و حدود ۱۸ دی سال ۱۴۰۴ روی آنتن رفته و از همان زمان تاکنون تمام قسمت‌ها به روش جدید ضبط شده است. بخشی از برنامه‌ها به‌صورت زنده بوده و سایر موارد ضبطی است، اما هیچ‌کدام از قسمت‌ها از آرشیو سال‌های قبل مثلاً دوران اوج کرونا استفاده نشده است. در مقابل، «مرکز کنکور ایران» از آرشیو دوره‌های قبلی نیز بهره می‌برد.

حائری متذکر شد: ضبط برنامه‌های مدرسه تلویزیونی همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است، زیرا بر اساس نیاز روز دانش‌آموزان و پیشرفت دروس مدارس جلو می‌رویم. حتی در ایام عید نوروز نیز گروه‌ها در حال ضبط برنامه‌ها بودند تا بتوانیم همراه با تقویم آموزشی مدارس، آموزش را بدون وقفه ارائه دهیم. از این رو، من از زحمات همه همکاران، معلمان و عوامل تولید که در این مسیر همراه «مدرسه تلویزیونی ایران» بوده‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم این برنامه‌ها توانسته باشد بخشی از نگرانی خانواده‌ها و دانش‌آموزان را در زمینه آموزش کاهش دهد.

