آغاز فصل جدید کنسرت‌های بنیاد رودکی با رسیتال پیانو

آغاز فصل جدید کنسرت‌های بنیاد رودکی با رسیتال پیانو
برنامه‌های موسیقی بنیاد رودکی در سال جدید با اجرای رسیتال پیانو توسط فریدون ناصحی طی ۲ شب در تالار رودکی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، برنامه‌های موسیقی بنیاد رودکی در سال ۱۴۰۵ با اجرای رسیتال پیانو توسط فریدون ناصحی طی ۲ شب در تالار رودکی آغاز می‌شود. 

فریدون ناصحی در این رسیتال، آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک جهان را اجرا می‌کند. 

این برنامه با اجرای «سوئیت انگلیسی» اثر باخ و «آپاسیوناتا» اثر لودویگ فان بتهوون آغاز می‌شود و در ادامه قطعات «امپومپتو» و «فرشته مرگ» از شوبرت، «لاکامپانلا» اثر فرانتس لیست، «اتود در لامینور» از ساخته‌های مشترک لیست - پاگانینی، «لیبر تانگو» به آهنگسازی آستور پیاتزولا، اتودهای ۴ و ۲۴ و همچنین پرلود ۱۶ از فردریک شوپن روی صحنه می‌رود. 

این رسیتال در روزهای ۱۷ و ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از طریق سامانه ایران‌کنسرت تهیه کنند. 

این برنامه آغازی برای تداوم برنامه‌های موسیقایی بنیاد رودکی در سال جدید است و قرار است در ادامه، مجموعه‌ای از کنسرت‌ها و رویدادهای هنری در تالارهای این بنیاد برگزار شود.

