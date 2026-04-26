شعر تازه افشین علا برای گمشده شهدای مدرسه میناب

به گزارش ایلنا، افشین علا تازه‌ترین شعر خود را به کودک شهید مدرسه میناب تقدیم کرده است. این شعر در رثای یوسفی گم‌شده در فاجعه میناب سروده شده و به زیبایی، تراژدی یک نسل را روایت می‌کند.

شاعر با استفاده از ظرفیت اسطوره‌ای حضرت یوسف(ع)، حادثه میناب را فراتر از یک واقعه تلخ، به «فراقی ملی» تبدیل می‌کند که در آن، تمام وطن بوی یوسف ازدست‌رفته را به خود گرفته است.

متن شعر علا با عنوان برای یوسف گم‌گشته‌ی میناب، ماکان نصیری به شرح زیر است:

غمت تاب و طاقت ز پاکان گرفت

قرار از دل سینه‌چاکان گرفت

نه تنها ز مادر نه تنها پدر

توان، هفت پشت از نیاکان گرفت

هلاکو نبرد این قراری که غرب

ز ما خیل از غم‌هلاکان گرفت

از آن روز خلقی مداوم گریست

چو باران که هرشب کماکان گرفت

نشانت ندیدند زان رو که اشک

ره دیده‌ی شرمناکان گرفت

نشان تو باید در آئینه‌ها

نه از خفته در خون و خاکان گرفت

سراغ تو را باید از دشت‌ها

میان بلوطان و تاکان گرفت

تو پنهان شدی از نظرها ولی

تمام وطن، عطر ماکان گرفت

