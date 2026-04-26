اهالی شعر و موسیقی یاد حمید هیراد را گرامی داشتند
بیست و دومین همایش شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان با گرامیداشت چهلمین روز درگذشت حمید هیراد آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ و حضور جمعی از هنرمندان در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، بیست و دومین همایش شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان و نخستین همایش این کانون در سال ۱۴۰۵ جمعه (چهارم اردیبهشت ماه) با حضور نصرالله مدقالچی، غلامرضا کاظمی دینان، بهروز بهزادی، اسدالله شعبانی، سیدناصر هاشمزاده، اکبر کتابدار، مهدی غفوریان، بهنام صبوحی، دانیال شهرتی، مریم بذری، جمعی از هنرمندان موسیقی با مدیریت و اجرای سجاد عزیزی آرام در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
سجاد عزیزی آرام در این نشست با ارایه گزارشی از فعالیتهای کانون ادبی زمستان اظهار کرد: آخرین برنامه این کانون آذرماه سال گذشته برگزار شد و قرار بود تولد کانون ادبی زمستان در سال گذشته برگزار شود که متاسفانه به دلیل شرایط کشور برگزار نشد و اکنون نشست این کانون را پس از چهار ماه برگزار میکنیم.
وی گفت: سفارشی برای برگزار کردن یا برگزار نکردن نشست امروز و میهمانان آن نداشتیم و این برنامه کاملا مردمی است. هویت کانون ادبی زمستان، هنر محض است و بر شعر و موسیقی تاکید دارد و امروز یادمان حمید هیراد خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ را در کانون ادبی رمستان برگزار میکنیم.
بخش دیگر این برنامه به شعرخوانی اختصاص داشت که محمدسعید میرزایی، حمید شکارسری، حمیدرضا صمدی، رضوان ابوترابی، داود رحمت الهی، مینا آقازاده، صابر سعدی پور، مهلا اسماعیلزاده، اصغر علی کرمی، سامی تحصیلداری، سحر فرج زاده و ونوس رستمی اشعار و ترانههایی را برای مخاطبان خواندند.
گرامیداشت حمید هیراد
بیست و دومین همایش شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان، به گرامیداشت و یادمان حمید هیراد خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ اختصاص داشت، این بخش با حضور خانواده زندهیاد هیراد، مصطفی راغب، میثم اکبری و حامد حسین زادگان برگزار شد.
میثم اکبری خواننده موسیقی پاپ و از دوستان حمید هیراد در این آیین اظهارداشت: درگذشت برادر عزیز و هنرمندم، حمید هیراد را به خانواده او تسلیت میگویم، میدانم که روحش شاد است، بهترین جایگاه را در بهشت دارد، آواز میخواند. فرصت دوستی ما کم بود؛ بهار سال ۱۴۰۳ با یکدیگر آشنا شدیم، قرار بود در انتشار یک قطعه موسیقی باهم همکاری کنیم اما انقدر شیفته شخصیت والای این هنرمند شدم که دوست داشتم تا ابد با او همکاری کنم.
وی افزود: هیراد خیلی عزیز بود، تصویر خندان و تبسم معصومانه به تعبیر عبدالجبار کاکایی همیشه در ذهن ماست. هیچ کس از او دلخوری ندارد، بارها شایعاتی در فضای مجازی برای او منتشر شده بود که هیراد همه آنها را بخشید. دو آلبوم موسیقی با همکاری یکدیگر ضبط کردیم و خیلی دوست داشتم این آثار را منتشر کنیم اما متاسفانه فرصت نشد، خودم را مدیون او میدانم.
حامد حسینزادگان ار دوستان حمید هیراد و نماینده شرکت «آوازی نو» نیز در این آیین با اشاره به تبسمهای همیشگی این خواننده اظهار کرد: به یاد ندارم حمید را بدون لبخند دیده باشم حتی در بدترین اتفاقات خنده به لب داشت. همه دوستانی که با او ارتباط داشتند، این صحبت مرا تصدیق میکنند، همه هیراد را از دور دیدند، بسیاری از رسانهها تقاضای مصاحبه با او داشتند اما اتاق فکر شرکتی که با او همکاری میکرد نمیپذیرفت چون رسانهها میخواستند درباره بیماری او بپرسند یا درباره ماجرای (سرقت ادبی) بپرسند و باعث ناراحتی هیراد شوند.
وی گفت: کسی از او نمیپرسید که چطور آثارش منتشر شد و در نخسین سانس که به روی صحنه رفت چطور توانست مخاطب را جذب کند، حمید هیراد، شب کنسرت اولش، به دلیل ماجراهای دیگر در دادگاه بود، به دلیل اینکه برخی نمیخواستند پیشرفت و فعالیت او را ببینند، شاید هیراد بسیاری از اصول ادبی تضمین را رعایت نمیکرد اما با تلفیقی از شعر مولانا، قطعه «شوخی مگه» را ساخت که بسیار پرطرفدار شد. به او میگفتم که چه اصراری دارد که شعرها را باهم تلفیق کند که برایش حاشیههای متعدد ایجاد کنند؟ و او میگفت پس فرق من با دیگران چه هست؟
حسینزادگان با اشاره به پویش «نه به سرقت ادبی» که در زمان آغاز فعالیت زندهیاد هیراد شکل گرفته بود، افزود: موضوع این پویش که ادامه هم پیدا کرد، تضمین بدون رعایت اصول ادبی نبود، ماجرا این بود که برخی شاعران که صاحب رسانه بودند به دنبال دیده شدن بودند. هیراد نیز بعد از آن ماجرا گفت که دیگر آن انسان قبلی نشد و خوشحال نبود، زبان شخصی او خیلی شیرینتر از چیزی بود که در ظاهر دیده میشد، برخی اجازه ندادند که واقعیت او را بینیم. این خواننده با تمامی سختیهای که داشت به روی صحنه و معتقد بود که بیماریاش ارتباطی با مخاطبان ندارد. او بسیار مظلوم بود.
اهالی شعر و موسیقی یاد حمید هیراد را گرامی داشتند
حامد حسینزاده برادر حمید هیراد نیز در این آیین گفت: او دو بخش زندگی داشت یک بخشی که دیگران میدیدند و بخش دیگری که دیگران نمیدیدند و (به بیماریاش ربط داشتبه خودش ارتباط داشت و دوست نداشت کسی او را ببیند. حسینزاده سپس دلنوشتهای را خواند.
مصطفی راغب خواننده موسیقی پاپ و از دوستان حمید هیراد نیز در این آیین بیان کرد: از خصوصیت اخلاقی، انسانیت و بزرگ منشی هیراد بسیار گفتند. حمید با همه هنرمندان فرق داشت، سعی میکرد در تمامی شرایط حال خوبی داشته باشد و لبخند بر روی لبش باشد، کنسرتهای مشترک متعددی باهم داشتیم و به جز اختلاف سلیقه که در کار همیشه هست، او در مرام، مردانگی، رفاقت و از خودگذشتی کم نگذاشت، امیدوارم روحش شاد باشد. اگر خودش حضور ندارد آثار ماندگارش است و در یاد مردم جای دارد، به صورت فیزیکی هیراد را نداریم و خاطراتش را او مرو میکنیم.
هیراد ترانهسرا، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ متولد یکم بهمن ماه ۱۳۷۰ بود که ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ پس از دورهای بیماری در تهران درگذشت. این خواننده در سالهای فعالیتش علاوه بر انتشار تکآهنگها، کنسرتهای متعددی را برگزار کرد. «راز» و «ای بیخبر» آلبومهای موسیقی زندهیاد هیراد هستند.
اجرای موسیقی توسط قاسم افشار، چنگیز حبیبیان، حمید غلامعلی، مصطفی راغب، محمدرضا مقدم و میثم اکبری از دیگر بخشهای این آیین بود.