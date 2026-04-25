به گزارش ایلنا، این وبینار به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، صبح روز یک شنبه ۶ خرداد رأس ساعت ۱۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

در این وبینار بین‌المللی، «زهرا بهروز آذر» از ایران، «زهره بدر الدین» از لبنان، «ذهبیه الفاهم» از تونس، «سوسن الفضلی» از یمن، «مریم مبروک» از لبنان، «نصرت زهرا جعفری» از پاکستان، «طاهره محقق» از افغانستان، «اسماء کالیاتی» از ترکیه و «ساره حیدر الامیر» از عراق سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند این وبینار را از طریق لینک https://live.taqrib.ir/ مشاهده کنند.

