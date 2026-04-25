خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
دومین وبینار بین‌المللی «زن مسلمان» برگزار می‌شود

کد خبر : 1777727
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دومین وبینار بین المللی «زن مسلمان» با عنوان «قانون بین المللی در برابر حمله صهیونیستی – آمریکایی به غیرنظامیان کجاست؟» را برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا، این وبینار به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، صبح روز یک شنبه ۶ خرداد رأس ساعت ۱۰ به وقت تهران برگزار می‌شود. 

در این وبینار بین‌المللی، «زهرا بهروز آذر» از ایران، «زهره بدر الدین» از لبنان، «ذهبیه الفاهم» از تونس، «سوسن الفضلی» از یمن، «مریم مبروک» از لبنان، «نصرت زهرا جعفری» از پاکستان، «طاهره محقق» از افغانستان، «اسماء کالیاتی» از ترکیه و «ساره حیدر الامیر» از عراق سخنرانی خواهند کرد. 

علاقه‌مندان می‌توانند این وبینار را از طریق لینک https://live.taqrib.ir/ مشاهده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
