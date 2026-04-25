به گزارش ایلنا، بنیاد حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت ۵ اردیبهشت سالروز شکست خفت بار آمریکا در حمله نظامی به ایران در صحرای طبس در بیانیه‌ای این روز را یادآور شکست مفتضحانه تجاوز نظامی حکومت ابرقدرت پندار دانست.

در متن این بیانیه آمده است؛

پنجم اردیبهشت یادآور شکست مفتضحانه تجاوز نظامی حکومت ابرقدرت پندار، حافظ حقوق بشر نما و مدعی دموکراسی آمریکا و فرصتی ارزشمند برای بازنمایی حقایق تاریخی و سیاهه جنایت‌های سردمداران تروریست کاخ سفید علیه ملت بزرگ ایران و دیگر جوامع و ملت‌های مستقل و آزاده جهان است.

این واقعه علاوه بر اثبات قدرت لایزال الهی و الطاف و امدادهای غیبی، نشانه‌ای آشکار جهت افشای خوی متجاوزانه آمریکای جنایتکار در عداوت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و ریشه‌یابی علت بروز چنین اتفاقی، لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر دشمنان را در مقاطعی حساس همچون جنگ رمضان بیش از پیش آشکار می‌سازد.

امروز حیله‌گری، زیاده خواهی، ارتکاب ظلم و جنایت علیه هرگونه اراده‌ای که بخواهد مستقل از نظام سلطه عمل نماید به خصیصه ذاتی هیأت حاکمه آمریکا تبدیل شده است که در هر دوره‌ای به شیوه‌های مختلف در رویکردها و رفتارهای دولتمردان خبیث کاخ سفید پدیدار می‌گردد.

نگاهی گذرا به لشکرکشی‌های شکست خورده شیطان بزرگ و هم پیمانانش به منطقه غرب آسیا در دو دهه گذشته، مبین این مطلب است که دوران تجاوز و تهدید با گزینه‌های نظامی علیه کشورهای مستقل به پایان رسیده و اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی ایادی کفر، همواره سبب مستحکمتر شدن ریشه‌های مقاومت و استکبار ستیزی ملت‌ها شده و تحقیر سردمداران کاخ سفید و سایر مستکبرین جهان را در پی داشته است.

اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه از رفتار متوهمانه و خطای راهبردی جنون‌آمیز سران وقت آمریکای جنایت پیشه، در شانزدهم فروردین امسال، بار دیگر رئیس جمهور یاغی و سرکش آمریکا این حماقت را تکرار کرد و به فضل الهی شکست مفتضحانه دیگری را متحمل شد.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ضمن تاکید بر لزوم همدلی و حفظ وحدت در شرایط کنونی و پیروی از آموزه‌های امامین انقلاب اسلامی (ره) اعلام می‌دارد: نیروهای مسلح مقتدر کشور در کنار ملت شجاع، فهیم و مقاوم ایران با حفظ و ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و بازدارنده در راستای صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و دفاع از آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، با جانفشانی به هرگونه ماجراجویی و اقدام نظامی دشمن پاسخ قاطع و پشیمان کننده‌ای خواهند داد.

