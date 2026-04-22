«خط وطن» در برج آزادی گشایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، آیین گشایش نمایشگاه خوشنویسی «خط وطن» شامل آثار کاوه تیموری، با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، سیدامیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیادرودکی، سیدمحسن حسینی رئیس مجموعه فرهنگی‌هنری برج آزادی و جمعی از اساتید و هنرمندان حوزه‌های خوشنویسی و عکاسی شامگاه یکم اردیبهشت برگزار شد.

«خط وطن» در تالارهای آینه و اقوام برج آزادی برپا شده و مجموعه‌ای از آثار خوشنویسی را در بر می‌گیرد که در آن‌ها «ایران» نه صرفاً یک واژه، بلکه مفهومی هویتی و عاطفی است؛ مفهومی که در قالب ترکیب‌بندی‌ها و فرم‌های متنوع، پیوندی عمیق میان انسان و سرزمین را بازنمایی می‌کند.

در ابتدای مراسم، توضیحاتی درباره بخش‌های مختلف نمایشگاه و فضاسازی مفهومی با محوریت مدرسه میناب ارائه شد و در ادامه، کاوه تیموری به تشریح آثار و روند شکل‌گیری آن‌ها برای حاضران پرداخت.

از دیگر بخش‌های این رویداد، می‌توان به چیدمان‌های مفهومی یادبود دانش‌آموزان شهید میناب، با عنوان «کلاس آخر» اشاره کرد؛ بخش‌هایی که در کنار آثار خوشنویسی، تجربه‌ای چندلایه و تأثیرگذار برای مخاطبان ایجاد کرده‌اند.

سپس پرفورمنس «مدرسه میناب» با فضایی تأمل‌برانگیز به اجرا درآمد و در ادامه، اجرای قطعه موسیقی «انشای آخر» توسط سیدمحسن حسینی، حال‌وهوایی آمیخته با اندوه و روایت مظلومیت دانش‌آموزان میناب را در فضای نمایشگاه جاری ساخت.

نمایشگاه «خط وطن» با تلفیق هنر خوشنویسی، چیدمان‌های مفهومی و اجراهای هنری، کوشیده است تا بستری برای بازخوانی مفاهیم بنیادینی چون هویت ملی، ایثار و پیوند عاطفی با سرزمین فراهم آورد و تجربه‌ای متفاوت از مواجهه با هنر را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

