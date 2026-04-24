پنجره درخشان تیفانی در آستانه فروش ۲ میلیون دلاری!

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «آرت‌نت‌نیوز» یک اثر هنری که سابقه آن به قرن نوزدهم بازمی‌گردد،‌ در حراج کریستیز به فروش خواهد رسید.

این اثر، یک پنجره شیشه‌رنگی از آثار تیفانی است، که طی ۱۲۵ سال گذشته، در کلیسایی در ایالت کنتیکت جانمایی شده است. این اثر در حراجی ماه ژوئن کریستیز (مصادف با تیرماه) در مرکز راکفلر با قیمتی حدود ۲ میلیون دلار به فروش خواهد رسید.

درباره تیفانی

نام لوئیس کامفورت تیفانی در تاریخ هنر آمریکا بیش از هر چیز با احیای شأن هنری شیشه‌های رنگین گره خورده است. او در بستر جنبش هنر و صنایع دستی، مرز میان صنعت و هنر را شکست و با تاسیس کمپانی‌‌اش، شیشه را از یک عنصر صرفاً تزئینی به رسانه‌ای شاعرانه بدل کرد. نوآوری او در تکنیک‌هایی چون شیشه‌های «اُپالسنت» و بازی پیچیده با نور، باعث شد آثارش (از پنجره‌های کلیسایی تا چراغ‌های مشهورش)، نه‌فقط روایت‌گر تصویر، بلکه حامل احساس و حال‌ و هوای درونی فضا باشند.

در جهان تیفانی، نور صرفاً وسیله دیدن نیست، بلکه خودِ معناست؛ عنصری زنده که میان ماده و معنویت پلی می‌زند. به همین دلیل است که آثار او، مانند پنجره‌ای که امروز در آستانه حراج قرار گرفته، همچنان پس از بیش از یک قرن، واجد کیفیتی تأمل‌برانگیز و معاصر باقی مانده‌اند.

پنجره یادبود خانواده بوید (آبشار)/(۱۸۹۸) اثر استودیو تیفانی

تشریح یک اثر پر کنتراست

این اثر دو لتی که سال‌ها بالای بالکن کلیسای «سکند کنگرگیشنال» در شهر وینستد نصب بوده، منظره‌ای آرام از طبیعت در هنگام غروب را به تصویر می‌کشد. در پیش‌زمینه، آبشاری پلکانی با شیشه‌های رگه‌دار، حالتی کف‌آلود و درخشان یافته و درختان نخل اطراف آن تا آسمانی که به‌تدریج به تاریکی می‌گراید، سر کشیده‌اند.

در بخش سمت راست، در پس‌ زمینه‌ای از کوه‌های بنفش‌رنگ، دسته‌ای از گل‌های سوسن و زنبق با طراوتی چشمگیر شکوفا شده‌اند.

این پنجره که با مدالیونی مزین به تاجی از جواهرات دست‌ تراش تکمیل شده، به سفارش «الن رایت بوید» و در یادبود والدینش، «جان و امیلی بوید»، ساخته و در سال ۱۸۹۹ نصب شده است.

«جان بوید»، که زمانی وزیر امور خارجه ایالت «کنتیکت» بود، ثروت خود را از صنعت فولاد به دست آورد و در سطح محلی به‌ واسطه نگارش تاریخ مهاجرانِ اولیه‌ی منطقه، شناخته می‌شود.

به گفته «کریستیز»، عواید این فروش صرف حمایت از مأموریت‌ها و فعالیت‌های کلیسا خواهد شد.

پنجره یادبود دانر لوئیس کامفورت تیفانی و اگنس نورثروپ،(۱۹۱۳)/عکس: ساتبیز

«ویکتوریا تودور»، رئیس بخش طراحی کریستیز، طی بیانیه‌ای درباره اثر، گفته است: «پنجره یادبود خانواده بوید (آبشار) نمونه‌ای برجسته از مهارت فنی، عمق احساسی و تسلط بر رنگ و نور در استودیوی تیفانی است. نمایش آبشار در پیش‌زمینه، در میان آثار تیفانی بسیار نادر است و این نمونه را به اثری استثنایی تبدیل می‌کند.»

حضور این اثر در کریستیز ادامه روندی است که طی سال‌های اخیر، شاهکارهای تیفانی از اوایل قرن بیستم به‌ تدریج راهی مجموعه‌های جدید شده‌اند.

موزه متروپولیتن هنر در سال ۲۰۲۳ با خرید خصوصی اثر سه‌بخشی «چشم‌انداز باغ» (۱۹۱۲) پیشگام این روند بود. یک سال بعد، پنجره یادبود «دانر» (۱۹۱۳) با قیمت ۱۲.۴ میلیون دلار در ساتبیز فروخته شد که رکوردی برای استودیوی تیفانی محسوب می‌شود.

در سال ۲۰۲۵ نیز پنجره یادبود «گادرد» (۱۹۱۰) در کریستیز به مبلغ ۴.۲ میلیون دلار به فروش رسید. همچنین موزه «کریستال بریجز» در آمریکا اثر «چشم‌انداز کوهستانی» را از کلیسایی در تگزاس خریداری و به‌تازگی نصب کرده است.

پنجره یادبود خانواده بوید که در دهه ۱۹۹۰ به دلیل فرسودگی سرب‌های اتصال مرمت شد، یکی از سه اثر تزئینی تیفانی در کلیسای مذکور است. از دیگر آثار موجود می‌توان به پنجره «مسیح و کودک» (بر اساس توصیفی در انجیل متی) و یک موزاییک تیفانی در بزرگداشت یکی از خادمان کلیسا در اواخر قرن نوزدهم اشاره کرد.

انتهای پیام/