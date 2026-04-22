یاد و نام شهدای سپاه در مسیر مقاومت و عزت این سرزمین خواهد درخشید

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

دوم اردیبهشت، سالروز فرخنده تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآور فرمان تاریخی و برخاسته از عمق حکمت الهی و دوراندیشی ژرف حضرت امام خمینی (رحمةالله‌علیه) و نقطه‌ای درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن ایمان و اراده ملت که برای صیانت از کیان اسلام، پاسداری از انقلاب و حراست از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی شکل گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته، در پرتو هدایت‌های امام شهید انقلاب (قدس الله نفسه الزکیه) و در مسیر ولایت، در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، به‌ویژه در دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم علیه ملت ایران، به‌عنوان بازوی توانمند نظام و پرچم‌دار مقاومت در جغرافیای مظلومان و مستضعفان عالم، با مجاهدتی ماندگار و حضوری تعیین‌کننده، از عزت و استقلال این سرزمین دفاع کرده و با تقدیم شهدای والامقام، سندی روشن از وفاداری، فداکاری و ایثار در تاریخ ایران اسلامی به ثبت رسانده است.

یاد و نام شهدای سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره چون چراغی فروزان در مسیر مقاومت و عزت این سرزمین خواهد درخشید؛ شهیدانی که با نثار جان پاک خویش، حقیقت دفاع از وطن و صیانت از امنیت را معنا کردند و ثابت نمودند که اقتدار ملی، ثمره ایمان، مجاهدت و ایثار است. امروز نیز در برابر جنگ ترکیبی و تهدیدات پیچیده دشمنان ایران، سپاه همچنان با اقتدار، بصیرت و آمادگی، در خط مقدم دفاع از امنیت ملی و صیانت از منافع کشور ایستاده و با تکیه بر ایمان، دانش و روحیه انقلابی، پرچم مقاومت و سربلندی ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، جانبازان و ایثارگران این نهاد انقلابی و تجلیل از مجاهدت‌های پاسداران سرافراز، بر نقش بی‌بدیل سپاه در تبعیت محض از مقام معظم رهبری و باور به آرمان‌های بلند انقلاب و دفاع از میهن اسلامی و حفظ اقتدار ملی تأکید نموده و توفیق، عزت و سربلندی روزافزون این مجموعه پرافتخار انقلابی مقتدر را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

انتهای پیام/